Минтранс РФ поддержал ужесточение скоростного режима

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Нарушение скоростного режима представляет серьезную опасность дорожному движению, а также является одним из самых часто нарушаемых правил безопасности дорожного движения. Большинство аварийных ситуаций на дорогах возникает по причине превышения водителями скоростного режима. Существенно усугубляет ситуацию, не облагаемый штрафами порог превышения скорости до 20 км/ч.

В целях повышения уровня дисциплины на дорогах, Министерство транспорта заявило, что полностью поддерживает инициативу Госавтоинспекции о снижении необлагаемого штрафом порога до 10 км/ч.

Стоит отметить, что Министерством транспорта будут приняты комплексные меры по повышению уровня безопасности на дорогах, которые будут включать в себя увеличение допустимого скоростного предела на тех дорожных участках, где это представляется возможным.

Кроме того, Министр транспорта Евгений Дитрих отметил, что на высокоскоростных участках автотрасс уровень аварийности значительно ниже, чем там, где ограничение по скорости составляет 90 км/ч. В подтверждение своей позиции Министр транспорта привел примеры других стран, где не облагаемый штрафами порог составляет 5 км/ч или не существует вовсе.