KIA определила победителя акции «Купи сейчас и выиграй»

Завершилась уникальная акция KIA «Купи сейчас и выиграй». В феврале 2016 все покупатели новых моделей KIA Rio, cee’d или Sportage года стали участниками розыгрыша сертификата на обмен купленного автомобиля без доплаты по истечении предусмотренного акцией периода. Подробнее - в материале Planet Today.
Условиями акции являлось сохранение автомобиля в собственности на протяжении 2,5 лет и регулярное регламентное техобслуживание в дилерском сервисном центре.
Победитель акции был определен путем автоматического выбора случайного VIN-номера. Им стал Андрей Савин из Санкт-Петербурга. На днях в дилерском центре «Мотор лэнд» ему был вручен новый хэтчбек KIA Ceed третьего поколения.
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