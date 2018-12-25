Беспилотный автомобиль Яндекса выйдет на дороги Тель-Авива

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Яндекс получил разрешение от Министерства транспорта Израиля на испытание беспилотного автомобиля на дорогах общего пользования. Подробнее - в материале Planet Today.

Во время испытаний беспилотник будет передвигаться в автономном режиме, но за рулём машины будет сидеть опытный водитель-испытатель.

Яндекс стал одной из первых компаний, получивших разрешение на тестирование беспилотников в Израиле. Это уже третья страна после России и США, в которой беспилотник Яндекса появится на улицах города.

«Мы хотим начать испытания технологий беспилотного транспорта в разных регионах, чтобы проверить их масштабируемость и эффективность в любых географических и дорожных условиях. Израиль подошёл нам сразу по нескольким критериям. Во-первых, это одна из немногих стран в мире, где разработана хорошая законодательная база для регулирования движения беспилотных машин на дорогах. И для нас большая честь стать одной из первых компаний, которая получила разрешение на такие испытания. Во-вторых, ряд производителей оборудования для беспилотных машин базируются в Израиле или имеют там научно-исследовательские подразделения, так что мы можем обсуждать с ними наши идеи и быстрее воплощать их в жизнь», — говорит руководитель направления беспилотных автомобилей в Яндексе Дмитрий Полищук.