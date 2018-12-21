На Авто.ру теперь можно взять автомобиль с пробегом в кредит

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Теперь при выборе машины на Авто.ру прямо на сайте можно оформить кредит в Тинькофф Банке. Всё происходит онлайн, ездить никуда не нужно. Новый сервис называется «Авто.ру Финанс», он будет доступен на всей территории России. Подробнее - в материале Planet Today.

Заявка на кредит подаётся из объявления выбранного автомобиля. Неважно, кто продавец — дилер или частник. Авто.ру соберёт данные о машине — отчёт по VIN и историю размещения на сайте — и отправит их в банк.

Информация о заявке и статусе кредита будет доступна в личном кабинете Авто.ру. Процесс рассмотрения займёт несколько часов. После одобрения кредита и машины деньги зачисляются на карту, и можно ехать на сделку. Она происходит как обычно между двумя частниками, без участия банка.

Документы, подтверждающие покупку, отправляются в Тинькофф Банк тоже онлайн — в чате или по электронной почте.

«Авто.ру Финанс» поможет сделать процесс покупки автомобиля с пробегом максимально простым: практически всё можно сделать на одном сайте, самому не надо никуда ездить, вести переговоры, собирать документы на машину и согласовывать её с банком.