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KIA на выставке CES-2019

Четверг, 20 Декабря 2018 15:38
KIA на выставке CES-2019 Фото из открытых источников

На выставке потребительской электроники СES-2019, которая пройдет в январе наступающего года в Лас Вегасе, KIA Motors представит набор новых технологических решений, ориентированных на эру высокого уровня развития беспилотных транспортных средств. Подробнее - в материале Planet Today.

 

Выставочный стенд KIA, получивший название «Пространство эмоциональных поездок», даст возможность взглянуть в будущее – в то время, когда беспилотные автомобили станут повседневной нормой, а основное внимание будет уделяться улучшению условий перемещения человека в них. Главное место в рамках этой концепции отдано системе R.E.A.D. (Real-time Emotion Adaptive Driving), что можно перевести как «Поездки с адаптацией к настроению в реальном времени». Это первая в мире подобная технология, она разработана в результате исследований, проведенных совместно с группой Аффективных [эмоциональных] вычислений Медиа лаборатории Массачусетского технологического института (MIT).

 

Система R.E.A.D. способна оптимизировать и индивидуализировать пространство в салоне автомобиля на основе анализа эмоционального состояния водителя в режиме реального времени. Анализ осуществляется с использованием технологии распознавания биосигналов, использующей искусственный интеллект. Разработанные технологические решения позволяют осуществлять мониторинг эмоционального состояния водителя, и на основании его оценки подстраивать обстановку в салоне. Потенциально, окружающий человека интерьер будет изменяться, для создания более приятной поездки.

 

Президент и глава подразделения исследований и разработок KIA Motors Альберт Бирманн (Albert Biermann) представляет новинку: «Мы разработали систему R.E.A.D., чтобы формировать интерактивное пространство в салоне транспортных средств будущего, объединив передовые технологии управления автомобилем и эмоциональные вычисления, основанные на искусственном интеллекте. Соответственно, система R.E.A.D. позволит наладить устойчивую продолжительную связь между водителями и их автомобилями при помощи не требующего слов языка «эмоциональных ощущений». А это, в свою очередь, обеспечит возможность формирования в режиме реального времени пространства, ориентированного на индивидуальные ощущения человека». 

 

На выставочном стенде KIA на CES-2019 будет также продемонстрирован ряд других передовых технологий бортовых систем и транспортных средств, ориентированных на реализацию концепции бренда «эмоциональные поездки». Более подробная информация будет представлена ближе к дате открытия выставки в 2019 году. Для обеспечения более широкого набора впечатлений для посетителей, KIA во все дни работы выставки будет проводить регулярные 15-минутные «Экскурсии с лектором». Эти экскурсии позволят их участникам получить более глубокое понимание представленных в экспозиции технологий.

 

Выставка CES-2019 пройдет с 8 по 11 января в Лас Вегасе, США. 

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Волкова Алена Опубликовано в Авто   Теги Новости
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