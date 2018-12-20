По Ульяновску ездит DeLorean из культового фильма «Назад в будущее»

Автомобиль DeLorean DMC-12, который стал культовым после того, как исполнил одну из главных ролей в серии фантастических фильмов "Назад в будущее", был замечен на дорогах российского Ульяновска — сообщает информационный портал "Инфореактор".
Ульяновский DeLorean содержит элементы тюнинга, благодаря которым автомобиль повторяет образ той самой машины времени из фильма режиссера Роберта Земекиса. То есть, модель DMC-12 выглядит эффектно и сама по себе, а с таким тюнингом это просто какой-то концентратор внимания пешеходов и водителей.
Неудивительно, что увидев эту машину, все тут же хватаются за смартфоны и начинают снимать ее на видео. Последний из таких роликов был опубликован в ВК-сообществе "ЧП Ульяновск", смотрите видео ниже.
Оригинальный фильм "Назад в будущее" появился на экранах уже более трех десятков лет назад — летом 1985-го года. Картина собрала очень хорошую для своего времени кассу (380 миллионов долларов), поэтому ее создатели решили закрепить успех при помощи двух продолжений.
Автомобиль DeLorean DMC-12 выпускался в Северной Ирландии с 1981-го по 1983-й год, а затем, в 2009 году, производство культовой модели было восстановлено американской компанией DMC Texas.
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