Трехлетние машины: премиальные стремительно дешевеют, а Тойоты дорожают

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Считается, что машина дешевеет сразу после того, как покидает автосалон. Но мы нашли трехлетние автомобили, которые со временем даже подорожали. Подробнее - в материале Planet Today.

Mercedes-Benz — самое невыгодное вложение

Сначала о грустном: больше всего не повезло владельцам люксовых машин вообще и моделей Mercedes-Benz S-класса и GL-класса в частности. Мы проанализировали цены за период с 2015 по 2018 год и выяснили: эти модели потеряли в цене в среднем 41%. Машины марки Mercedes-Benz вообще заняли пять строчек в топ-10 рейтинга автомобилей, которые дешевеют быстрее других: представители M- G- и E-класса подешевели на 36%, 35% и 31% соответственно.

И это при том, что модели Mercedes-Benz — и старые, и более-менее новые — ещё и продаются очень медленно. Они попали в первую десятку всех рейтингов «Самых медленно продающихся автомобилей» во всех ценовых сегментах — и по Москве, и по всей России.

Интересно, что большинство наиболее стремительно дешевеющих машин в нашем рейтинге — это модели, стоившие в 2015 году от 2,5 до 9 млн рублей. Что объяснимо: люксовые товары вообще быстрее теряют в цене. К тому же, в этом сегменте покупатели скорее купят машину классом ниже (и тоже премиального бренда), но новую, чем трехлетнюю, на содержание которой еще и тратить придётся больше.

Toyota — новый инвестиционный инструмент

За владельцев Toyota Hilux, купивших свои машины в 2015 году, можно только порадоваться — за 3 года этот пикап подорожал на 4%! Неплохим вложением оказались и модели Renault Sandero, Mazda CX-5, Honda CR-V, которые за этот же период подешевели всего на 6–7%. Это востребованные автомобили, на рынке их не очень много, поэтому и покупателей они находят быстро.

Кстати, Toyota отметилась в топ-10 самых «выгодных» автомобилей ещё с четырьмя моделями — RAV-4, Prado, Corolla и Camry. Эти модели потеряли за три года от 9% до 12% от стоимости. Скорее всего, важную роль в сохранении стоимости играет и «надежный» имидж бренда.