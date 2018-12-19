Среда 19 декабря 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

 

Вы здесь:  Главная» Все новости» Авто» Трехлетние машины: премиальные стремительно дешевеют, а Тойоты дорожают

Трехлетние машины: премиальные стремительно дешевеют, а Тойоты дорожают

Среда, 19 Декабря 2018 13:29
Трехлетние машины: премиальные стремительно дешевеют, а Тойоты дорожают Фото из открытых источников

Считается, что машина дешевеет сразу после того, как покидает автосалон. Но мы нашли трехлетние автомобили, которые со временем даже подорожали. Подробнее - в материале Planet Today.

 

Mercedes-Benz — самое невыгодное вложение

 

Сначала о грустном: больше всего не повезло владельцам люксовых машин вообще и моделей Mercedes-Benz S-класса и GL-класса в частности. Мы проанализировали цены за период с 2015 по 2018 год и выяснили: эти модели потеряли в цене в среднем 41%. Машины марки Mercedes-Benz вообще заняли пять строчек в топ-10 рейтинга автомобилей, которые дешевеют быстрее других: представители M- G- и E-класса подешевели на 36%, 35% и 31% соответственно.

 

И это при том, что модели Mercedes-Benz — и старые, и более-менее новые — ещё и продаются очень медленно. Они попали в первую десятку всех рейтингов «Самых медленно продающихся автомобилей» во всех ценовых сегментах — и по Москве, и по всей России.

 

Интересно, что большинство наиболее стремительно дешевеющих машин в нашем рейтинге — это модели, стоившие в 2015 году от 2,5 до 9 млн рублей. Что объяснимо: люксовые товары вообще быстрее теряют в цене. К тому же, в этом сегменте покупатели скорее купят машину классом ниже (и тоже премиального бренда), но новую, чем трехлетнюю, на содержание которой еще и тратить придётся больше.

 

 

Toyota — новый инвестиционный инструмент

 

За владельцев Toyota Hilux, купивших свои машины в 2015 году, можно только порадоваться — за 3 года этот пикап подорожал на 4%! Неплохим вложением оказались и модели Renault Sandero, Mazda CX-5, Honda CR-V, которые за этот же период подешевели всего на 6–7%. Это востребованные автомобили, на рынке их не очень много, поэтому и покупателей они находят быстро.

 

Кстати, Toyota отметилась в топ-10 самых «выгодных» автомобилей ещё с четырьмя моделями — RAV-4, Prado, Corolla и Camry. Эти модели потеряли за три года от 9% до 12% от стоимости. Скорее всего, важную роль в сохранении стоимости играет и «надежный» имидж бренда.

 

 

Яндекс.Дзен

Волкова Алена Опубликовано в Авто   Теги Новости автомобили
Интернет и СМИ
Главное за сутки
Виталий Мутко покинул пост президента РФС Виталий Мутко покинул пост президента РФС Сетевые представительства Российского футбольного союза сообщили о решении Виталия Мутко сложить с себя полномочия главы спортивной организации. Временным исполняющим обязанности президента РФС будет Сергей Прядкин, руководитель Российской премьер-лиги. "Виталий Мутко…
МИД РФ прокомментировал ультиматум США по ракетам МИД РФ прокомментировал ультиматум США по ракетам Ликвидация оружия, запрещенного в рамках Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), завершилась еще в 2000 году, заявил в интервью «Коммерсанту» замминистра иностранных дел Сергей Рябков. США стремятся «избавиться…
Число тоскующих по СССР россиян достигло максимума за десятилетие Число тоскующих по СССР россиян достигло максимума за десятилетие Две трети россиян сожалеют о распаде Советского Союза, свидетельствуют данные опроса "Левада-центра", поступившие в "Интерфакс". По данным исследования, 66% респондентам жаль, что такого государства давно не существует, что на 12…
Читайте также
ГИБДД ввела мораторий на поправки в ПДД ГИБДД ввела мораторий на поправки в ПДД Государственная инспекция безопасности дорожного движения (ГИБДД) заявила о введении моратория на внесение изменений и поправок в правила дорожного движения (ПДД). Об этом заявил глава Научного центра безопасности дорожного движения МВД…
Сергей Васёв о чип-тюнинге и его предназначении Сергей Васёв о чип-тюнинге и его предназначении В том, чтобы улучшить технические характеристики возможности своего автомобиля, заинтересован практически каждый водитель. Кто же откажется увеличить мощность мотора, сэкономить на расходуемом топливе? Именно этих результатов можно достичь, обратившись к…
На пути к электрификации INFINITI представляет полностью электрический кроссовер и демонстрирует новую платформу EV На пути к электрификации INFINITI представляет полностью электрический кроссовер и демонстрирует новую платформу EV  INFINITI представит свой первый полностью электрический кроссовер и новый язык проектирования форм для электрификации, наполненный японской ДНК в январе, на Североамериканском международном автосалоне (NAIAS) в Детройте. Как и 30 лет…
Тема дня
Те, кто любит Сталина, являются рабами? Те, кто любит Сталина, являются рабами?

Персона лидера Советского Союза Иосифа Сталина до сих пор вызывает споры и дискуссии в обществе. Одн...

Фото
ТОП 10 вещей, которые стоит сделать на вулкане Тенерифе ТОП 10 вещей, которые стоит сделать на вулкане Тенерифе

Конечно, вулканы коварны и непредсказуемы, но они также могут подарить вам много приятно проведенных...

Опрос

Считаете ли вы США надежным партнером России на международной арене?

 

Анекдот дня

Настоящая жизнь - это то, что происходит, пока заряжается твой телефон.

Еще »
Infox
24СМИ
Самые популярные материалы
Россия нашла, чем ответить на провокации США Россия нашла, чем ответить на провокации США
Действия России, которые больше всего бесят Америку Действия России, которые больше всего бесят Америку
Интервью Лаврова: капитуляция перед Украиной или приговор для нее? Интервью Лаврова: капитуляция перед Украиной или приговор для нее?
Третья мировая война: что предсказал Нострадамус на 2019 год Третья мировая война: что предсказал Нострадамус на 2019 год
Европа прогнулась перед русофобами. Порошенко - в восторге... Европа прогнулась перед русофобами. Порошенко - в восторге...
Автообзоры
Отзывы покупателей о магазине «Квадростиль» Отзывы покупателей о магазине «Квадростиль»
Сфера интернет - торговли набирает большую популярность и активно развивается. Купить товар в интернет - магазине — это и удобно, и просто, а самое главное экономит личное время покупателя. По вашему запросу поисковая система предложит многочисленные варианты сайтов на любой «вкус и цвет». На любом…
Выбираем лебедку для квадроцикла Выбираем лебедку для квадроцикла
Любителям драйва и экстремальной езды по бездорожью обязательно в своем арсенале необходимо иметь такой аксессуар как лебедка для квадроцикла. Если вездеход увяз в грязи или болоте, а мотор заглох, такой аксессуар - незаменимый помощник, который за короткое время быстро и безопасно спасет вашего мощного друга.…
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.