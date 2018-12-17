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На пути к электрификации INFINITI представляет полностью электрический кроссовер и демонстрирует новую платформу EV

Понедельник, 17 Декабря 2018 16:33
На пути к электрификации INFINITI представляет полностью электрический кроссовер и демонстрирует новую платформу EV Фото из открытых источников

 INFINITI представит свой первый полностью электрический кроссовер и новый язык проектирования форм для электрификации, наполненный японской ДНК в январе, на Североамериканском международном автосалоне (NAIAS) в Детройте. Как и 30 лет назад, когда бренд INFINITI дебютировал на NAIAS. Подробнее - в материале Planet Today.

 

Появление электрифицированных платформ предвещает новый подход к тому, как выглядят кроссоверы и седаны, как внутри, так и снаружи. С новыми пропорциями экстерьера электрификация также дарит дополнительное внутреннее пространство, позволяя создавать просторные и уютные интерьеры, богатые дружелюбными и вспомогательными технологиями.

 

В январе 2018 года компания объявила, что INFINITI будет электрифицировать свой модельный ряд с 2021 года, используя только гибридные силовые агрегаты и электромобили.

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Волкова Алена Опубликовано в Авто   Теги Infiniti Новости
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