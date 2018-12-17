Сергей Васёв о чип-тюнинге и его предназначении

Фото из открытых источников

В том, чтобы улучшить технические характеристики возможности своего автомобиля, заинтересован практически каждый водитель. Кто же откажется увеличить мощность мотора, сэкономить на расходуемом топливе? Именно этих результатов можно достичь, обратившись к такому техническому решению, как чип-тюнинг.

Что же обозначают этим английским словосочетанием? Если перевести дословно, то «chip tuning» означает «настройка микросхемы». То есть, речь идет о настройках электронного блока управления. Поскольку в память ЭБУ внесены все параметры работы мотора, посредством чип-тюнинга можно перенастроить управляющую программу, повышая качественные характеристики и параметры автомобиля.

Каким образом происходят изменения параметров? В управляющей программе ЭБУ автомобиля изменяются такие параметры, как режим подачи топлива, угол опережения зажигания, смещается точка включения VTEC, запрос наддува, переход с круизного на мощностной режим, зависимость нажатия и открытие дроссельной заслонки (если речь про электронный дроссель). Есть возможность изменить обороты холостого хода, а также прогревочные обороты (актуально в условиях холодного климата). Так же есть возможность, например, на той же группе VAG улучшить заводской софт на DSG, сократить время переключения передач, изменить обороты ланч-контроля, сдвинуть момент переключения передач, то есть на более высокие обороты в режиме «педаль в пол». Как правило, перепрошивка осуществляется через диагностический разъём OBD II, но иногда может потребоваться и вскрытие ЭБУ.

Чаще всего за услугами по чип-тюнингу обращаются автовладельцы, желающие улучшить динамические характеристики и ездовой комфорт своего автомобиля. Достаточно часто приходится сталкиваться с тем, что тяговые характеристики двигателя занижаются производителем ради соответствия двигателя установленным экологическим нормам из маркетинговых соображений либо из-за рынка сбыта автомобиля. Не столь редки и примеры, когда производитель допускает неидеальные программы управления двигателем.

Еще одна причина обращения за услугами в сфере чип-тюнинга – стремление «перепрошить» автомобиль под использование конкретных видов топлива. Например, чип-тюнинг позволяет адаптировать двигатель под бензин 95 вместо бензина 98 либо вообще перенастроить мотор для работы на газе, а не на бензине.

В бюджетном сегменте многие производители автомобилей, поставляемых на российский авторынок, допускают ошибки и недочеты в программах управления. Поэтому, столкнувшись с трудностями, покупателям таких автомобилей приходится обращаться к чип-тюнингу просто для того, чтобы исправить заводские ошибки. Надо сказать, это удается с лихвой – люди остаются довольны произошедшими изменениями и с удовольствием «гоняют» на своих перепрошитых автомобилях по российским дорогам.

Еще замечена такая особенность после проведения чип-тюнинга. Не на всех, но большей части прошитых нами машин расход топлива либо остался на прежнем уровне, либо немного снизился, хоть мы и не гарантируем этого никогда, это, так сказать, приятный побочный эффект.

Многие автовладельцы относятся к чип-тюнингу предвзято, а формированию такого отношения способствуют публикации в прессе. Но если мы обратимся к отзывам тех водителей, кто действительно испытал преимущества чип-тюнинга на своих автомобилях, то будем приятно удивлены – люди в целом остаются довольны, хотя и подчеркивают, что все зависит от конкретных мастеров.

К примеру, команда Vtec Team начала свою деятельность с чип-тюнинга автомобилей Honda, а сейчас предоставляет услуги по чип-тюнингу для автомобилей Toyota, Nissan, Ford, Kia, Hyundai, Mazda, Renault, Mitsubishi. Именно высокий профессионализм мастеров, внимательное отношение к пожеланиям клиентов и постоянная работа над собственным развитием объясняют наличие многочисленных позитивных отзывов о работе Vtec Team.

Сергей Васёв, региональный представитель VtecTeam