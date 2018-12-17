Понедельник 17 декабря 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

 

Вы здесь:  Главная» Все новости» Авто» Сергей Васёв о чип-тюнинге и его предназначении

Сергей Васёв о чип-тюнинге и его предназначении

Понедельник, 17 Декабря 2018 13:11
Сергей Васёв о чип-тюнинге и его предназначении Фото из открытых источников

В том, чтобы улучшить технические характеристики возможности своего автомобиля, заинтересован практически каждый водитель. Кто же откажется увеличить мощность мотора, сэкономить на расходуемом топливе? Именно этих результатов можно достичь, обратившись к такому техническому решению, как чип-тюнинг.

 

Что же обозначают этим английским словосочетанием? Если перевести дословно, то «chip tuning» означает «настройка микросхемы». То есть, речь идет о настройках электронного блока управления. Поскольку в память ЭБУ внесены все параметры работы мотора, посредством чип-тюнинга можно перенастроить управляющую программу, повышая качественные характеристики и параметры автомобиля.

 

Каким образом происходят изменения параметров? В управляющей программе ЭБУ автомобиля изменяются такие параметры, как режим подачи топлива, угол опережения зажигания, смещается точка включения VTEC, запрос наддува, переход с круизного на мощностной режим, зависимость нажатия и открытие дроссельной заслонки (если речь про электронный дроссель). Есть возможность изменить обороты холостого хода, а также прогревочные обороты (актуально в условиях холодного климата). Так же есть возможность, например, на той же группе VAG улучшить заводской софт на DSG, сократить время переключения передач, изменить обороты ланч-контроля, сдвинуть момент переключения передач, то есть на более высокие обороты в режиме «педаль в пол».  Как правило, перепрошивка осуществляется через диагностический разъём OBD II, но иногда может потребоваться и вскрытие ЭБУ.

 

Чаще всего за услугами по чип-тюнингу обращаются автовладельцы, желающие улучшить динамические характеристики и ездовой комфорт своего автомобиля. Достаточно часто приходится сталкиваться с тем, что тяговые характеристики двигателя занижаются производителем ради соответствия двигателя установленным экологическим нормам из маркетинговых соображений либо из-за рынка сбыта автомобиля. Не столь редки и примеры, когда производитель допускает неидеальные программы управления двигателем.

 

Еще одна причина обращения за услугами в сфере чип-тюнинга – стремление «перепрошить» автомобиль под использование конкретных видов топлива. Например, чип-тюнинг позволяет адаптировать двигатель под бензин 95 вместо бензина 98 либо вообще перенастроить мотор для работы на газе, а не на бензине.

 

В бюджетном сегменте многие производители автомобилей, поставляемых на российский авторынок, допускают ошибки и недочеты в программах управления. Поэтому, столкнувшись с трудностями, покупателям таких автомобилей приходится обращаться к чип-тюнингу просто для того, чтобы исправить заводские ошибки. Надо сказать, это удается с лихвой – люди остаются довольны произошедшими изменениями и с удовольствием «гоняют» на своих перепрошитых автомобилях по российским дорогам.

 

Еще замечена такая особенность после проведения чип-тюнинга. Не на всех, но большей части прошитых нами машин расход топлива либо остался на прежнем уровне, либо немного снизился, хоть мы и не гарантируем этого никогда, это, так сказать, приятный побочный эффект.

 

Многие автовладельцы относятся к чип-тюнингу предвзято, а формированию такого отношения способствуют публикации в прессе. Но если мы обратимся к отзывам тех водителей, кто действительно испытал преимущества чип-тюнинга на своих автомобилях, то будем приятно удивлены – люди в целом остаются довольны, хотя и подчеркивают, что все зависит от конкретных мастеров.

 

К примеру, команда Vtec Team начала свою деятельность с чип-тюнинга автомобилей Honda, а сейчас предоставляет услуги по чип-тюнингу для автомобилей Toyota, Nissan, Ford, Kia, Hyundai, Mazda, Renault, Mitsubishi. Именно высокий профессионализм мастеров, внимательное отношение к пожеланиям клиентов и постоянная работа над собственным развитием объясняют наличие многочисленных позитивных отзывов о работе Vtec Team. 

 

Сергей Васёв, региональный представитель VtecTeam 

Яндекс.Дзен

Волкова Алена Опубликовано в Авто   Теги Новости тюнинг
Интернет и СМИ
Главное за сутки
США отказались от учений в Арктике из-за нежелания просить РФ о помощи США отказались от учений в Арктике из-за нежелания просить РФ о помощи Береговая охрана США решила не проводить учения в Арктике, так как побоялась, что ей придётся просить о помощи Россию, если единственный американский тяжёлый ледокол сломается в ходе манёвров. Об этом…
Госкомпании обязали перейти на отечественный софт Госкомпании обязали перейти на отечественный софт Первый зампред правительства Антон Силуанов утвердил директиву переходе госкомпаний на российское программное обеспечение. Как пишет газета "Ведомости" со ссылкой на копию документа и источники, знакомые с его содержанием, предприятиям предложили…
РФ заняла 59-е место в рейтинге благополучия и экономического развития РФ заняла 59-е место в рейтинге благополучия и экономического развития Россия заняла 59-е место среди 152 стран в индексе благополучия и устойчивого экономического развития 2018 года (Sustainable Economic Development Assessment, SEDA), сообщает Лайф со ссылкой на исследование The Boston Consulting…
Читайте также
ГИБДД ввела мораторий на поправки в ПДД ГИБДД ввела мораторий на поправки в ПДД Государственная инспекция безопасности дорожного движения (ГИБДД) заявила о введении моратория на внесение изменений и поправок в правила дорожного движения (ПДД). Об этом заявил глава Научного центра безопасности дорожного движения МВД…
INFINITI QX50 назван «Лучшей покупкой» в категории компактных премиальных кроссоверов по версии издания Consumer Guide INFINITI QX50 назван «Лучшей покупкой» в категории компактных премиальных кроссоверов по версии издания Consumer Guide Жюри влиятельного издания Consumer Guide признало новый INFINITI QX50 лучшей покупкой в сегменте компактных премиальных кроссоверов 2019 модельного года. Подробнее - в материале Planet Today. Всего на тест-драйвах экспертов Consumer…
На Авто.ру продаётся редкий спортивный кабриолет 1929 года выпуска На Авто.ру продаётся редкий спортивный кабриолет 1929 года выпуска На Авто.ру появился Cord L-29 — первый в мире серийный автомобиль с передним приводом! Цена — 15 726 835 рублей. Подробнее - в материале Planet Today. В 2017 году именно…
Тема дня
Трамп решил сделать "королевский подарок" Эрдогану Трамп решил сделать "королевский подарок" Эрдогану

Сегодня стало известно о намеке Дональда Трампа Реджепу Тайипу Эрдогану, что США могут выдать главно...

Фото
Окунитесь в красоту большого барьерного рифа Окунитесь в красоту большого барьерного рифа

Большой Барьерный Риф — пожалуй одна из самых известных природных достопримечательностей Австралии. ...

Опрос

Считаете ли вы США надежным партнером России на международной арене?

 

Анекдот дня

"За что купил, за то и продаю", - сказал старый еврей ... И зарыдал.

Еще »
Infox
24СМИ
Самые популярные материалы
Россия нашла, чем ответить на провокации США Россия нашла, чем ответить на провокации США
Действия России, которые больше всего бесят Америку Действия России, которые больше всего бесят Америку
Золото вместо доллара заставляет нервничать США Золото вместо доллара заставляет нервничать США
Великодушный ответ России на украинский запрос Великодушный ответ России на украинский запрос
Европа прогнулась перед русофобами. Порошенко - в восторге... Европа прогнулась перед русофобами. Порошенко - в восторге...
Автообзоры
Снегоходы Stels против Yamaha Снегоходы Stels против Yamaha
Выбирая везде проходимое транспортное средство на зиму, важно уделить внимание функционалу, надежности и безопасности. Сегодня на отечественном рынке представлены разные производители снегоходов. При этом не всегда высокая цена определяет качество снегохода. Все зависит от использования производителем передовых технологий и инновационного подхода к решению различных задач.…
Выбираем экипировку для квадроцикла Выбираем экипировку для квадроцикла
Выбираем экипировку для квадроцикла Езда на квадроцикле — это драйв и ни с чем не сравнимое удовольствие, свобода передвижения по самой разной местности и незабываемые впечатления. Однако, чтобы чувствовать себя комфортно и безопасно во время этого занятия, нужно подобрать правильную одежду и аксессуары. Что под…
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.