INFINITI QX50 назван «Лучшей покупкой» в категории компактных премиальных кроссоверов по версии издания Consumer Guide

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Жюри влиятельного издания Consumer Guide признало новый INFINITI QX50 лучшей покупкой в сегменте компактных премиальных кроссоверов 2019 модельного года. Подробнее - в материале Planet Today.

Всего на тест-драйвах экспертов Consumer Guide побывало свыше 150 новых автомобилей и внедорожников.

По мнению представителей издания новый INFINITI QX50 заслужил почетный титул будучи «модным, стильным, быстрым и проворным автомобилем, с просторным особенно на фоне компактных габаритов салоном и багажником».

Кроме того, QX50 заслужил отдельной похвалы за выгодное в сравнении с непосредственными конкурентами сочетания цены и качества.