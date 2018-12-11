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INFINITI QX50 назван «Лучшей покупкой» в категории компактных премиальных кроссоверов по версии издания Consumer Guide

Вторник, 11 Декабря 2018 16:23
INFINITI QX50 назван «Лучшей покупкой» в категории компактных премиальных кроссоверов по версии издания Consumer Guide Фото из открытых источников

Жюри влиятельного издания Consumer Guide признало новый INFINITI QX50 лучшей покупкой в сегменте компактных премиальных кроссоверов 2019 модельного года. Подробнее - в материале Planet Today.

 

Всего на тест-драйвах экспертов Consumer Guide побывало свыше 150 новых автомобилей и внедорожников.

 

По мнению представителей издания новый INFINITI QX50 заслужил почетный титул будучи «модным, стильным, быстрым и проворным автомобилем, с просторным особенно на фоне компактных габаритов салоном и багажником».

 

Кроме того, QX50 заслужил отдельной похвалы за выгодное в сравнении с непосредственными конкурентами сочетания цены и качества.

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Волкова Алена Опубликовано в Авто   Теги Infiniti Новости
Интернет и СМИ
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