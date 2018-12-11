Вторник 11 декабря 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

 

Вы здесь:  Главная» Все новости» Авто» На Авто.ру продаётся редкий спортивный кабриолет 1929 года выпуска

На Авто.ру продаётся редкий спортивный кабриолет 1929 года выпуска

Вторник, 11 Декабря 2018 12:11
На Авто.ру продаётся редкий спортивный кабриолет 1929 года выпуска Фото из открытых источников

На Авто.ру появился Cord L-29 — первый в мире серийный автомобиль с передним приводом! Цена — 15 726 835 рублей. Подробнее - в материале Planet Today.

 

В 2017 году именно эта машина выиграла награду People's Choice на Concours d'Elegance в Херши — одной из престижнейших выставок классических и эксклюзивных автомобилей. Кабриолет на ходу и оснащён двигателем объемом 4,9 литра и мощностью 127 лошадиных сил. У этого экземпляра — редкие фары Woodlite, хромированные диски и задние фонари. 

 

Cord L-29 был представлен публике в 1929 году и в течение первых трёх дней после премьеры на машину в салоны пришли посмотреть более 1,5 млн человек. Позволить себе её, правда, могли немногие: спортивный кабриолет стоил больше 3000 долларов. Для сравнения: минимальная зарплата полицейского в 1929 году составляла 115 долларов в месяц, а мотоцикл Harley-Davidson в 1927 году стоил 235 долларов. 

 

Несмотря на то, что Cord L-29 стал символом своего времени и в одной только Европе в 1930 году удостоился 39 высших наград на конкурсах элегантности, его ждала незавидная судьба. Автомобиль выпускался всего четыре года, в 1933 году выпуск Cord L-29 был прекращён: из-за экономического кризиса в США и катастрофического падания доходов населения спрос на машину был очень низким. Всего было выпущено 4429 экземпляров.

Яндекс.Дзен

Волкова Алена Опубликовано в Авто   Теги Новости
Интернет и СМИ
Главное за сутки
Бутина согласилась признать себя виновной Бутина согласилась признать себя виновной Задержанная в США россиянка Мария Бутина согласилась признать себя виновной по некоторым пунктам обвинения и сотрудничать со следствием. Об этом информирует ABC со ссылкой на соглашение со следствием. По данным…
Макрон объявил во Франции чрезвычайное положение Макрон объявил во Франции чрезвычайное положение Эмманюэль Макрон объявил о введении чрезвычайного положения на фоне протестов «желтых жилетов». Они продолжаются с середины ноября и уже привели к потерям в экономике страны, сообщает РБК. Что произошло 10…
Порошенко подписал закон о прекращении договора о дружбе с Россией Порошенко подписал закон о прекращении договора о дружбе с Россией Президент Украины Петр Порошенко заявил, что подписал закон о прекращении действия Договора о дружбе с Россией с 1 апреля будущего года. Об этом украинский президент написал в своем твиттере. «Закон…
Читайте также
Автоэксперт оценил победу Lada 4x4 над Audi Q7 на заснеженной трассе Автоэксперт оценил победу Lada 4x4 над Audi Q7 на заснеженной трассе Пользователи интернета активно обсуждают видеоролик, в котором запечатлен триумф отечественного автомобилестроения — на видео (смотрите ниже) можно увидеть гонку по заснеженной трассе, участвовавшая в которой Audi Q7 застряла в сугробе,…
Пользователи портала AutoGuide.com назвали новый INFINITI QX50 лучшим премиальным SUV года Пользователи портала AutoGuide.com назвали новый INFINITI QX50 лучшим премиальным SUV года Новый INFINITI QX50 стал лучшим премиальным кроссовером года по версии портала AutoGuide.com. Подробнее - в материале Planet Today. Имя победителя определяли читатели более чем 700 автомобильных сайтов, входящих в структуру…
Новый KIA Soul будет представлен в Европе только в электрической версии Новый KIA Soul будет представлен в Европе только в электрической версии Третье поколение культового городского кроссовера KIA Soul, мировая премьера которого состоялась недавно на автосалоне в Лос-Анджелесе, выйдет на рынки Европы в первой половине 2019 года исключительно в электрической версии Soul…
Тема дня
Макрон мечтал стать Трампом, но пока получается стать только Януковичем Макрон мечтал стать Трампом, но пока получается стать только Януковичем

Карма Макрона. Не надо было Сирию бомбить?   Вообще протест во Франции был неинтересен, пока не за...

Фото
Плитвицкие озера - национальная жемчужина Хорватии Плитвицкие озера - национальная жемчужина Хорватии

Подземные воды, протекавшие через известняковые породы на протяжении тысячелетий, сформировали траве...

Опрос

Считаете ли вы США надежным партнером России на международной арене?

 

Анекдот дня

Как налоги платить, так это из любой точки страны, а как в садике место получить, так это по прописке.

Еще »

Infox
24СМИ
Самые популярные материалы
Ученые узнали, как гекконы бегают по воде Ученые узнали, как гекконы бегают по воде
Путин завоюет мир - потому, что знает географию! Путин завоюет мир - потому, что знает географию!
Блокировки и аресты. Чем властям не угодил русский рэп? Блокировки и аресты. Чем властям не угодил русский рэп?
Ученые обнаружили очередного тюленя с угрем в носу Ученые обнаружили очередного тюленя с угрем в носу
"Желтые жилеты" во Франции: что на самом деле скрывается за беспорядками? "Желтые жилеты" во Франции: что на самом деле скрывается за беспорядками?
Автообзоры
Снегоходы Stels против Yamaha Снегоходы Stels против Yamaha
Выбирая везде проходимое транспортное средство на зиму, важно уделить внимание функционалу, надежности и безопасности. Сегодня на отечественном рынке представлены разные производители снегоходов. При этом не всегда высокая цена определяет качество снегохода. Все зависит от использования производителем передовых технологий и инновационного подхода к решению различных задач.…
Выбираем экипировку для квадроцикла Выбираем экипировку для квадроцикла
Выбираем экипировку для квадроцикла Езда на квадроцикле — это драйв и ни с чем не сравнимое удовольствие, свобода передвижения по самой разной местности и незабываемые впечатления. Однако, чтобы чувствовать себя комфортно и безопасно во время этого занятия, нужно подобрать правильную одежду и аксессуары. Что под…
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.