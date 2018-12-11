На Авто.ру продаётся редкий спортивный кабриолет 1929 года выпуска

На Авто.ру появился Cord L-29 — первый в мире серийный автомобиль с передним приводом! Цена — 15 726 835 рублей. Подробнее - в материале Planet Today.
В 2017 году именно эта машина выиграла награду People's Choice на Concours d'Elegance в Херши — одной из престижнейших выставок классических и эксклюзивных автомобилей. Кабриолет на ходу и оснащён двигателем объемом 4,9 литра и мощностью 127 лошадиных сил. У этого экземпляра — редкие фары Woodlite, хромированные диски и задние фонари.
Cord L-29 был представлен публике в 1929 году и в течение первых трёх дней после премьеры на машину в салоны пришли посмотреть более 1,5 млн человек. Позволить себе её, правда, могли немногие: спортивный кабриолет стоил больше 3000 долларов. Для сравнения: минимальная зарплата полицейского в 1929 году составляла 115 долларов в месяц, а мотоцикл Harley-Davidson в 1927 году стоил 235 долларов.
Несмотря на то, что Cord L-29 стал символом своего времени и в одной только Европе в 1930 году удостоился 39 высших наград на конкурсах элегантности, его ждала незавидная судьба. Автомобиль выпускался всего четыре года, в 1933 году выпуск Cord L-29 был прекращён: из-за экономического кризиса в США и катастрофического падания доходов населения спрос на машину был очень низким. Всего было выпущено 4429 экземпляров.
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