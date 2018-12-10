INFINITI отмечает рекордный ноябрь благодаря успеху нового QX50

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Нынешний ноябрь стал лучшим месяцам по продажам за всю 29-летнюю историю INFINITI Motor Company, благодаря отличным результатам нового премиального кроссовера QX50.

В общей сложности в ноябре INFINITI реализовала 22 126 автомобилей на всех рынках, что на 6% выше показателей за тот же период 2017 года. Последний месяц осени стал рекордным и для двух крупнейших рынков компании – в США продажи выросли на 8% и составили 14 086 автомобилей, в Китае объем вырос на 9% и составил 5 009 автомобилей.

Успех нового QX50 на российском рынке подтверждает тот факт, что с момента запуска продаж нового кроссовера был продан 871 автомобиль меньше чем за 4 месяца.

«Высокий спрос на новый INFINITI QX50 на всех рынках подтверждает разносторонние таланты этого автомобиля с великолепным дизайном снаружи и внутри, новейшим арсеналом систем-ассистентов вождения и первым в мире двигателем с изменяемой степенью сжатия, - отметил Роланд Крюгер, Председатель правления и глобальный президент INFINITI. – Этот действительно нужный автомобиль с нужными технологиями, появившийся в нужное время и в нужном месте! Просто прекрасно, что в модельной гамме бренда есть столь удачный автомобиль, который прекрасно приняли в США на самом крупном рынке для INFINITI и в Китае, где рынок растет наибольшими темпами».