Понедельник 10 декабря 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

 

Вы здесь:  Главная» Все новости» Авто» INFINITI отмечает рекордный ноябрь благодаря успеху нового QX50

INFINITI отмечает рекордный ноябрь благодаря успеху нового QX50

Понедельник, 10 Декабря 2018 12:41
INFINITI отмечает рекордный ноябрь благодаря успеху нового QX50 Фото из открытых источников

Нынешний ноябрь стал лучшим месяцам по продажам за всю 29-летнюю историю INFINITI Motor Company, благодаря отличным результатам нового премиального кроссовера QX50.

 

В общей сложности в ноябре INFINITI реализовала 22 126 автомобилей на всех рынках, что на 6% выше показателей за тот же период 2017 года. Последний месяц осени стал рекордным и для двух крупнейших рынков компании – в США продажи выросли на 8% и составили 14 086 автомобилей, в Китае объем вырос на 9% и составил 5 009 автомобилей.

 

Успех нового QX50 на российском рынке подтверждает тот факт, что с момента запуска продаж нового кроссовера был продан 871 автомобиль меньше чем за 4 месяца.

 

«Высокий спрос на новый INFINITI QX50 на всех рынках подтверждает разносторонние таланты этого автомобиля с великолепным дизайном снаружи и внутри, новейшим арсеналом систем-ассистентов вождения и первым в мире двигателем с изменяемой степенью сжатия, - отметил Роланд Крюгер, Председатель правления и глобальный президент INFINITI. – Этот действительно нужный автомобиль с нужными технологиями, появившийся в нужное время и в нужном месте! Просто прекрасно, что в модельной гамме бренда есть столь удачный автомобиль, который прекрасно приняли в США на самом крупном рынке для INFINITI и в Китае, где рынок растет наибольшими темпами».

Яндекс.Дзен

Волкова Алена Опубликовано в Авто   Теги Новости Infiniti
Главное за сутки
Названы регионы с самой маленькой и большой пенсией Названы регионы с самой маленькой и большой пенсией Самую высокую пенсию в России выплачивают на Чукотке, а самую низкую получают пенсионеры в Кабардино-Балкарии. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд России (ПФР). Как сообщили в…
Россия вышла на второе место в мире по производству оружия в 2017 году Россия вышла на второе место в мире по производству оружия в 2017 году Производители вооружений в 2017 году продолжили наращивать объемы продаж. Российские оборонные компании вышли на вторую позицию после США, потеснив британские фирмы, свидетельствуют данные доклада о положении военного производства и экспорта…
ЦБ начал готовить банки к отключению от Visa и Mastercard ЦБ начал готовить банки к отключению от Visa и Mastercard Регулятор попросил малые банки найти себе запасного партнера по обслуживанию карт на случай новых санкций США, которые могут затронуть их работу с платежными системами Visa и MasterCard. Центробанк разослал малым…
Читайте также
Автоэксперт оценил победу Lada 4x4 над Audi Q7 на заснеженной трассе Автоэксперт оценил победу Lada 4x4 над Audi Q7 на заснеженной трассе Пользователи интернета активно обсуждают видеоролик, в котором запечатлен триумф отечественного автомобилестроения — на видео (смотрите ниже) можно увидеть гонку по заснеженной трассе, участвовавшая в которой Audi Q7 застряла в сугробе,…
Пользователи портала AutoGuide.com назвали новый INFINITI QX50 лучшим премиальным SUV года Пользователи портала AutoGuide.com назвали новый INFINITI QX50 лучшим премиальным SUV года Новый INFINITI QX50 стал лучшим премиальным кроссовером года по версии портала AutoGuide.com. Подробнее - в материале Planet Today. Имя победителя определяли читатели более чем 700 автомобильных сайтов, входящих в структуру…
Новый KIA Soul будет представлен в Европе только в электрической версии Новый KIA Soul будет представлен в Европе только в электрической версии Третье поколение культового городского кроссовера KIA Soul, мировая премьера которого состоялась недавно на автосалоне в Лос-Анджелесе, выйдет на рынки Европы в первой половине 2019 года исключительно в электрической версии Soul…
Тема дня
Закулисные игры мирового правительства и их последствия Закулисные игры мирового правительства и их последствия

В последние дни взгляды буквально всех государственных лидеров, а также различных репортеров, экспер...

Фото
Туманный лес и таинственные тени ... все это и многое другое ждет в национальном парке Редвуд Туманный лес и таинственные тени ... все это и многое другое ждет в национальном парке Редвуд

Иногда, когда утренний туман ласкает большие деревья, вы можете себе представить прошлое, протекающе...

Интернет и СМИ
Опрос

Вы довольны своей работой?

Да, меня все устраивает - 10.9%
Есть шероховатости, но в целом доволен - 25.8%
Многое не устраивает, но боюсь увольнятся - 26.2%
Нет, хочу поменять - 8.8%
Я безработный - 26.7%

Всего голосов:: 442

 

Анекдот дня

Хочу с парнем отметить Новый год где-то в теплой стране.  Посоветуйте, пожалуйста, парня.

Еще »

Infox
24СМИ
Самые популярные материалы
Украина окончательно сходит с ума Украина окончательно сходит с ума
Ученые узнали, как гекконы бегают по воде Ученые узнали, как гекконы бегают по воде
Путин завоюет мир - потому, что знает географию! Путин завоюет мир - потому, что знает географию!
Блокировки и аресты. Чем властям не угодил русский рэп? Блокировки и аресты. Чем властям не угодил русский рэп?
Ученые обнаружили очередного тюленя с угрем в носу Ученые обнаружили очередного тюленя с угрем в носу
Автообзоры
Снегоходы Stels против Yamaha Снегоходы Stels против Yamaha
Выбирая везде проходимое транспортное средство на зиму, важно уделить внимание функционалу, надежности и безопасности. Сегодня на отечественном рынке представлены разные производители снегоходов. При этом не всегда высокая цена определяет качество снегохода. Все зависит от использования производителем передовых технологий и инновационного подхода к решению различных задач.…
Выбираем экипировку для квадроцикла Выбираем экипировку для квадроцикла
Выбираем экипировку для квадроцикла Езда на квадроцикле — это драйв и ни с чем не сравнимое удовольствие, свобода передвижения по самой разной местности и незабываемые впечатления. Однако, чтобы чувствовать себя комфортно и безопасно во время этого занятия, нужно подобрать правильную одежду и аксессуары. Что под…
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.