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Новый KIA Soul будет представлен в Европе только в электрической версии

Вторник, 04 Декабря 2018 14:47
Новый KIA Soul будет представлен в Европе только в электрической версии Фото из открытых источников

Третье поколение культового городского кроссовера KIA Soul, мировая премьера которого состоялась недавно на автосалоне в Лос-Анджелесе, выйдет на рынки Европы в первой половине 2019 года исключительно в электрической версии Soul EV. Подробнее - в материале Planet Today.

 

Предыдущее поколение KIA Soul пользовалось в Европе ограниченным спросом, хотя завоевало немало престижных наград в разных странах. При этом основной объем продаж пришелся именно на версию с электрической силовой установкой, что и стало поводом для отказа от версий с двигателем внутреннего сгорания. Имеющий целый ряд технологических преимуществ Soul EV нового поколения наверняка привлечет еще большее внимание европейских покупателей.

 

Новый Soul EV сохранил оригинальный и эффектный стиль предшественника, при этом литий-ионная полимерная аккумуляторная батарея нового поколения имеет существенно более высокую емкость (запас энергии – 64 кВт*ч) и обеспечивает намного больший запас автономного хода. Батарея создана с использованием самых современных технологий и снабжена жидкостным охлаждением. Штатная комбинированная система быстрой зарядки CCS (Combined Charging System) позволяет использовать источники постоянного тока. В настоящее время проводятся сертификационные испытания, в ходе которых заявленные показатели запаса хода должны быть подтверждены официально. Точные сведения о запасе хода нового Kia Soul EV будут объявлены в начале 2019 года.

 

Мощность новой силовой установки Soul EV составляет 204 л. с., а крутящий момент увеличился на треть (395 Н*м вместо прежних 285 Н*м), так что ускорение стало еще более впечатляющим. Благодаря новой, полностью независимой задней подвеске, значительно улучшилась управляемость и ездовой комфорт. В четырех режимах движения Drive Mode Select (Eco, Comfort, Sport, Eco+) происходит подстройка алгоритма работы тягового электродвигателя, создается различная интенсивность рекуперативного торможения.

 

Управление интеллектуальной системой настройки рекуперативного торможения Soul EV (4 режима) осуществляется при помощи подрулевых переключателей. Предусмотрена функция «Brake and Hold», позволяющая водителю при помощи подрулевых переключателей замедлять автомобиль в режиме рекуперации до полной остановки. 

 

Внешне новый Soul EV отличается оригинальными передним и задним бамперами, придающими электромобилю более плавные, аэродинамичные очертания. Решетку радиатора на этой версии Soul заменяет сплошная вставка с дверцей, скрывающей под собой разъем зарядного устройства. Оригинальные светодиодные фары Soul EV эффектно интегрированы в единый модуль с поперечной полосой протянувшейся во всю ширину кузова. На автомобиль с нулевым уровнем вредных выбросов устанавливаются пятиспицевые 17-дюймовые колесные диски, с эксклюзивным для Soul EV дизайном.

 

Ключевым элементом информационно-развлекательной системы нового Soul стал цветной сенсорный экран с диагональю 10,25 дюйма, на который, в том числе, выводится изображение с камеры заднего вида и облегчающие парковку направляющие линии. Информационно-развлекательная система поддерживает платформы Apple CarPlay и Android Auto, имеется беспроводной модуль Bluetooth, дающий возможность управления при помощи голосовых команд. Головное устройство работает совместно с аудиосистемой с шестью динамиками, оснащено входом USB и кнопками управления звуком на многофункциональном руле.

 

В максимальной комплектации Soul EV Designer Collection предлагается двуцветная окраска кузова, электропривод складывания и электрорегулировка наружных зеркал, повторители указателей поворотов в корпусах зеркал. В салоне среди прочих элементов комфорта установлена премиальная аудиосистема Harman-Kardon с внешним усилителем и 10 динамиками и станция беспроводной зарядки мобильных устройств. Для этой версии также предусмотрена кожаная отделка руля и подогрев передних сидений, обшитых премиальной искусственной кожей Sofino®.

Soul EV будет производиться на заводе KIA в Кванджу (Корея), продажи в Европе начнутся в первом полугодии 2019 года, решение о продажах на других мировых рынках будет принято позднее. 

 

Kia Soul нового поколения будет представлен в России в 2019 году, но только с двигателями внутреннего сгорания. Для продажи Soul EV условия на российском рынке еще не сложились.

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Волкова Алена Опубликовано в Авто   Теги Новости Kia
 

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