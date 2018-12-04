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Автоэксперт оценил победу Lada 4x4 над Audi Q7 на заснеженной трассе

Вторник, 04 Декабря 2018 13:50
Автоэксперт оценил победу Lada 4x4 над Audi Q7 на заснеженной трассе Фото из открытых источников

Пользователи интернета активно обсуждают видеоролик, в котором запечатлен триумф отечественного автомобилестроения — на видео (смотрите ниже) можно увидеть гонку по заснеженной трассе, участвовавшая в которой Audi Q7 застряла в сугробе, а "Ладе" 4х4 подобные препятствия оказались не страшны.

 

Зрители отмечают, что водитель Audi Q7 пытался обойти соперников по обочине, однако застрял в сугробе и остался не у дел. А вот отечественная Lada 4x4 сугробов не боится — все-таки она специально разрабатывалась с учетом российских погодных реалий.

 

Алексей Тузов, эксперт в области транспорта, прокомментировал видеоролик в беседе с представителями издания "ПолитЭксперт", и отметил, что у российской автомобильной промышленности есть целая россыпь подобных "козырей в рукаве".

 

"Автомобиль Lada 4x4 может относительно эффективно преодолевать препятствия, которыми сопровождается езда по бездорожью, благодаря таким своим особенностям, как жесткая подвеска, высокий клиренс, а также короткая база при сравнительно высокой посадке. Все эти особенности продиктованы непростыми погодными условиями, которые довольно часто фиксируются в России", — отметил эксперт.

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Колесников Андрей Опубликовано в Авто   Теги Новости Lada
 

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