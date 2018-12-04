Автоэксперт оценил победу Lada 4x4 над Audi Q7 на заснеженной трассе

Пользователи интернета активно обсуждают видеоролик, в котором запечатлен триумф отечественного автомобилестроения — на видео (смотрите ниже) можно увидеть гонку по заснеженной трассе, участвовавшая в которой Audi Q7 застряла в сугробе, а "Ладе" 4х4 подобные препятствия оказались не страшны.
Зрители отмечают, что водитель Audi Q7 пытался обойти соперников по обочине, однако застрял в сугробе и остался не у дел. А вот отечественная Lada 4x4 сугробов не боится — все-таки она специально разрабатывалась с учетом российских погодных реалий.
Алексей Тузов, эксперт в области транспорта, прокомментировал видеоролик в беседе с представителями издания "ПолитЭксперт", и отметил, что у российской автомобильной промышленности есть целая россыпь подобных "козырей в рукаве".
"Автомобиль Lada 4x4 может относительно эффективно преодолевать препятствия, которыми сопровождается езда по бездорожью, благодаря таким своим особенностям, как жесткая подвеска, высокий клиренс, а также короткая база при сравнительно высокой посадке. Все эти особенности продиктованы непростыми погодными условиями, которые довольно часто фиксируются в России", — отметил эксперт.
Раз Трамп отказался встречаться с Путиным на саммите «Большой двадцатки», значит, это мероприятие бы...
Каньон Антилопы в Аризоне, США, расположенный на территории индейского племени Навахо - это самый фо...
- Милый, что тебе привезти из Италии?
- Эффeктивнoe cpeдcтвo oт тoгo, чтo ты пpивeзлa мнe из Typции...
Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.
При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.
Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.