Новый Bentley Continental GT приедет в Москву

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В Москве на крупнейшей автомобильной выставке «MOTOREXPO - 2018» Bentley Москва-Волгоградский поклонники английского автопрома смогут познакомиться с новым Bentley Continental GT.

Мероприятие пройдет под руководством центра "АВИЛОН", который официально представляет автомобили сегмента «люкс» в России. Цель встречи - модернизация и активное развитие нового премиального поддержанного автотранспорта.

Организаторы выставки пообещали яркое, захватывающее зрелище, в котором главное место отведено 6-литровому Bentley Continental GT.

Мощный двигатель, передовые технологии, восьмиступенчатая коробка передач и поворотный дисплей, который впервые применяется в практике создания Bentley.

Bentley Continental GT это концептуально новая модель, которая отличается от предыдущего поколения.

Коллаборация роскоши и актуальных деталей, отвечают всем запросам современного успешного человека.

Дина Отман специально для Planet Today