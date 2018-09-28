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Новый Bentley Continental GT приедет в Москву

Пятница, 28 Сентября 2018 16:37
Новый Bentley Continental GT приедет в Москву Фото из открытых источников

В Москве на крупнейшей автомобильной выставке «MOTOREXPO - 2018» Bentley Москва-Волгоградский поклонники английского автопрома смогут познакомиться с новым Bentley Continental GT.

 

Мероприятие пройдет под руководством центра "АВИЛОН", который  официально представляет автомобили сегмента  «люкс» в России. Цель встречи - модернизация и активное развитие нового премиального  поддержанного автотранспорта. 

 

Организаторы выставки пообещали яркое, захватывающее зрелище,  в котором главное место отведено 6-литровому Bentley Continental GT. 

 

Мощный двигатель, передовые технологии, восьмиступенчатая коробка передач и поворотный дисплей, который впервые применяется в практике создания Bentley.

 

Bentley Continental GT это концептуально новая модель, которая отличается от предыдущего поколения.

 

Коллаборация роскоши и актуальных деталей, отвечают всем запросам современного успешного человека. 

 

Дина Отман специально для Planet Today

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Волкова Алена Опубликовано в Авто   Теги Новости Bentley
 
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