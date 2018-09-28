Новый Bentley Continental GT приедет в Москву

В Москве на крупнейшей автомобильной выставке «MOTOREXPO - 2018» Bentley Москва-Волгоградский поклонники английского автопрома смогут познакомиться с новым Bentley Continental GT.
Мероприятие пройдет под руководством центра "АВИЛОН", который официально представляет автомобили сегмента «люкс» в России. Цель встречи - модернизация и активное развитие нового премиального поддержанного автотранспорта.
Организаторы выставки пообещали яркое, захватывающее зрелище, в котором главное место отведено 6-литровому Bentley Continental GT.
Мощный двигатель, передовые технологии, восьмиступенчатая коробка передач и поворотный дисплей, который впервые применяется в практике создания Bentley.
Bentley Continental GT это концептуально новая модель, которая отличается от предыдущего поколения.
Коллаборация роскоши и актуальных деталей, отвечают всем запросам современного успешного человека.
Дина Отман специально для Planet Today
Уже более полугода длится эпопея с делом об отравлении семейства Скрипалей. И на протяжении всего эт...
Долина движущихся камней - это название геологического феномена обнаруженного на дне высохшего озера...
28 сентября совпали День генерального директора и Всемирный день борьбы против бешенства. Случайность?...
Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.
При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.
Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.