В Сочи прошла пресс-конференция Формулы-1

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В Сочи 27 сентября прошла -пресс конференция с участием спортсменов предстоящей гонки, Формула -1.

На встречу с журналистами приехали Маркус Эриксон, Макс Ферстаппен, Вальттери Боттас,Сергей Сироткин. Обсуждались вопросы технической подготовки болидов, настроение спортсменов, а также, перемены в их карьере. Последний факт интересовал корреспондентов больше всего.

Так Маркус Эриксон объяснил свое понижение в должности.

"Когда я узнал, что команда подписала Райкконена, я сразу понял что-то неладное.Я надеялся сохранить положение, но мне сказали, что мое место займет Антонио Джовинацци".

Маркус признался, что совместно с менеджером пытался найти другие места, но принял решение сохранить отношения с Sauber.

Самый молодой участник гонки, 21-летний Макс Ферстаппен, высказал свое предположение в отношении будущего соперника Пьера Гасли с которым посоревнуется в следующем году.

"Думаю Гасли будет очень быстрым".

Ферстаппен отметил, что не испытывает дискомфорта и уверен в своих силах.

Относительно карьерных достижений, вопрос поступил к финскому гонщику Вальттеру Боттасу. Фанаты, как и спортсмен, еще не успели забыть его громкую победу на сочинских трассах в 2017 году.

"Первую победу невозможно забыть" - признался спортсмен.

Боттас отметил, что возможность снова приехать в Сочи -вызов, который он с радостью принимает.

Особенное внимание было приковано к российскому автогонщику Сергею Сироткину. Сам спортсмен отметил высокий интерес соотечественников к гонке Формула -1.

"Меня везде узнают, даже там, где этого не ожидаешь. Это очень приятно!"

Некоторые из зрителей высказали предположение, что команда "Уильямс" находится среди аутсайдеров Однако россияне верят победу Сергея.

"Уильямс" всегда была на слабых позициях Но сейчас все зависит от самого Сергея. Мы надеемся, что он выведет команду на должный уровень!"

После пресс-конференции по традиции начался пит-лейн. Завтра фанаты Формула-1 смогут наблюдать первый свободный заезд в Сочи.

Автор Дина Отман специально для Planet Today