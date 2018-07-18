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Как уберечь автомобиль в аномальную жару рассказали водители со стажем

Среда, 18 Июля 2018 12:52
Как уберечь автомобиль в аномальную жару рассказали водители со стажем Фото из открытых источников

Летний зной является довольно опасным для автомобилей фактором, поэтому с наступлением жаркого времени года автовладельцам нужно задуматься о том, как защитить свое транспортное средство от экстремальной жары. Водители со стажем, поделившиеся экспертным мнением с информационным ресурсом inforeactor.ru, знают, что нужно делать.

 

Идеальный вариант — это держать машину в тени. Тогда она вряд ли прогреется до той степени, при которой начнет портится лакокрасочное покрытие и отказывать разнообразные системы.

 

Но этот вариант не всегда реален, поэтому если вам все-таки пришлось оставить машину на солнце в условиях аномальной жары, то перед поездкой обязательно проверьте, например, работу тормозной системы. Не очень качественная тормозная жидкость может закипать, поэтому если педаль тормоза нажимается с провалами, то от поездки лучше воздержаться.

 

Салон перегревшегося на солнце автомобиля лучше сначала охладить проветриванием, а уже потом включать кондиционер. Последний, кстати говоря, на жаре особенно часто выходит из строя, так что имейте это в виду.

 

Заправляться на жаре нужно не под самый край бензобака, потому что топливо может расширится при высокой температуре и спровоцировать утечку, которая, в свою очередь, может закончиться очень печально.

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Колесников Андрей Опубликовано в Авто   Теги Новости Жара
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