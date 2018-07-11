Среда 11 июля 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

    

Вы здесь:  Главная» Все новости» Авто» Infiniti совместно с Монгольским институтом палеонтологии и геологии объявляют о значительном успехе совместной экспедиции в пусты

Infiniti совместно с Монгольским институтом палеонтологии и геологии объявляют о значительном успехе совместной экспедиции в пусты

Среда, 11 Июля 2018 11:35
Infiniti совместно с Монгольским институтом палеонтологии и геологии объявляют о значительном успехе совместной экспедиции в пусты Фото из открытых источников

Институт Палеонтологии и Геологии монгольской академии наук совместно с гонконгским отделением «Клуба исследователей» при поддержке INFINITI Motor Company, объявляют о грандиозном прорыве в методологии палеонтологических исследований и значительных ценных находках. Подробнее - в материале Planet Today.

 

Все это стало результатом 20-дневной экспедиции в пустыню Гоби, прошедшей по следам легендарного путешествия американского ученого Роя Чапмена Эндрюса почти 100-летней давности.

 

Команда из 35 палеонтологов, геологов, археологов и других ученых, а также членов «Клуба исследователей» обнаружила возможные доказательства существования трех новых видов динозавров, разведала свыше 250 мест пригодных для будущих раскопок, включая пять ранее абсолютно неизвестных локаций, а также раздобыла сотни окаменелых артефактов, включая кости доисторических млекопитающих. Новые локации для раскопок, равно как и доставленные в Улан-Батор артефакты, обеспечат Монгольскую академию наук работой на годы, если не на десятилетия вперед.

 

Огромным подспорьем в работе ученых стал анализ массивов данных со спутников и съемки с разведывательных беспилотников, которые помогли сузить поиск мест для проведения раскопок. В свою очередь, благодаря внедорожникам и кроссоверам INFINITI команда ученых быстро покрывала большие расстояния по самой труднодоступной местности. Совместное использование возможностей разведывательных спутников и беспилотников представляет новый, до сих пор не испробованный способ поисков останков динозавров.

 

Во время экспедиции караван, состоявший из новейших кроссоверов INFINITI QX50, а также внедорожников QX60 и QX80, попал в сильнейшую песчаную бурю, которая в буквальном смысле унесла в пустыню две палатки, с честью выдержал испытание 45-градусной жарой, встречу со скорпионами и смертельно опасными пауками, в максимальном комфорте и безопасности проведя участников экспедиции через все труднопроходимые участки Гоби.

Яндекс.Дзен

Волкова Алена Опубликовано в Авто   Теги Новости Infiniti
Главное за сутки
СМИ: Греция высылает российских дипломатов СМИ: Греция высылает российских дипломатов Скандал с участием нескольких российских дипломатов вспыхнул в Греции — сообщает издание Kathimerini, по данным которого, двух из работающих в стране российских дипломатических сотрудников вышлют в РФ, а еще двум…
В России изменится порядок регистрации новых автомобилей В России изменится порядок регистрации новых автомобилей В ближайшее время Госдума примет проект закона «О государственной регистрации транспортных средств», с финальной редакцией которого ознакомился “Ъ”. Документ, который готовился с 2011 года, коснется миллионов российских граждан. Он вводит…
Финал Чемпионата мира 2018: Назван первый финалист Финал Чемпионата мира 2018: Назван первый финалист Сборная Франции обыграла бельгийцев и вышла в финал чемпионата мира по футболу. Матч закончился со счетом 1:0. В составе победителей голом отметился Самюэль Юмтити на 51-й минуте, пишет РИА Новости.…
Читайте также
Эксперты: На автомобильной акустике нельзя экономить Эксперты: На автомобильной акустике нельзя экономить Нет ничего прекраснее, чем сесть вечером в автомобиль и прокатиться по любимому городу. Каждый автовладелец знает, что правильно подобранная музыка для поездки в разы увеличивает процент получения наслаждения от езды.…
Infiniti QX60 и QX80 стали победителями престижного конкурса 2018 AutoPacific Vehicle Satisfaction Infiniti QX60 и QX80 стали победителями престижного конкурса 2018 AutoPacific Vehicle Satisfaction Трофейный кабинет INFINITI пополнился двумя новыми почетными наградами – внедорожные модели QX60 и QX80 стали победителями конкурса 2018 AutoPacific Vehicle Satisfaction Awards, считающегося самым авторитетным и достоверным в вопросах определения…
Абсолютно новый Infiniti QX50 доступен в июле по уникальным кредитным условиям Абсолютно новый Infiniti QX50 доступен в июле по уникальным кредитным условиям IINFINITI объявляет о старте продаж нового QX50 и запуске кредитных программ на покупку новой модели в июле. Предложение действует в рамках собственной программы INFINITI Finance. Подробнее - в материале Planet…
Тема дня
Знает ли границы великодушие России? Знает ли границы великодушие России?

Россия, несмотря на чрезвычайно натянутые отношения с властями Украины, готовит законопроект, облегч...

Фото
Озеро Натрон: Ужас, который притаился в Африке Озеро Натрон: Ужас, который притаился в Африке

Озеро Натрон - это щелочное соленое озеро, расположенное на севере Танзании в области Аруши. Этот во...

Интернет и СМИ
Опрос

Изменилось ли ваше отношение к сборной России за время ЧМ?

 

Анекдот дня

Очень жадный комар закрывает форточку, чтобы другие не залетели.

Еще »
Самые популярные материалы
С такими "друзьями" и врагов не нужно, или пара слов о том, почему нужно учить историю С такими "друзьями" и врагов не нужно, или пара слов о том, почему нужно учить историю
Объявит ли НАТО 12 июля «крестовый поход» против России? Объявит ли НАТО 12 июля «крестовый поход» против России?
Россия продолжает наращивать военное превосходство Россия продолжает наращивать военное превосходство
Россия выигрывает "битву за заложников"? Россия выигрывает "битву за заложников"?
«Болгарский поток»: быть или не быть? «Болгарский поток»: быть или не быть?
Новости партнеров

 Какие недуги лечат занятия любовью?

 

 

 

 Из «Мисс Америка» исключили дефиле в купальниках

  

 

 В Англии найден клад стоимостью 1 миллион фунтов

  

 

 6 самых странных фактов, которые не укладываются в голове

 

 

 Покупателей новых автомобилей в России ждут серьезные проблемы

 

 

Infox.sg
24СМИ
Попробуйте угадать марку авто

Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.