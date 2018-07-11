Infiniti совместно с Монгольским институтом палеонтологии и геологии объявляют о значительном успехе совместной экспедиции в пусты

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Институт Палеонтологии и Геологии монгольской академии наук совместно с гонконгским отделением «Клуба исследователей» при поддержке INFINITI Motor Company, объявляют о грандиозном прорыве в методологии палеонтологических исследований и значительных ценных находках. Подробнее - в материале Planet Today.

Все это стало результатом 20-дневной экспедиции в пустыню Гоби, прошедшей по следам легендарного путешествия американского ученого Роя Чапмена Эндрюса почти 100-летней давности.

Команда из 35 палеонтологов, геологов, археологов и других ученых, а также членов «Клуба исследователей» обнаружила возможные доказательства существования трех новых видов динозавров, разведала свыше 250 мест пригодных для будущих раскопок, включая пять ранее абсолютно неизвестных локаций, а также раздобыла сотни окаменелых артефактов, включая кости доисторических млекопитающих. Новые локации для раскопок, равно как и доставленные в Улан-Батор артефакты, обеспечат Монгольскую академию наук работой на годы, если не на десятилетия вперед.

Огромным подспорьем в работе ученых стал анализ массивов данных со спутников и съемки с разведывательных беспилотников, которые помогли сузить поиск мест для проведения раскопок. В свою очередь, благодаря внедорожникам и кроссоверам INFINITI команда ученых быстро покрывала большие расстояния по самой труднодоступной местности. Совместное использование возможностей разведывательных спутников и беспилотников представляет новый, до сих пор не испробованный способ поисков останков динозавров.

Во время экспедиции караван, состоявший из новейших кроссоверов INFINITI QX50, а также внедорожников QX60 и QX80, попал в сильнейшую песчаную бурю, которая в буквальном смысле унесла в пустыню две палатки, с честью выдержал испытание 45-градусной жарой, встречу со скорпионами и смертельно опасными пауками, в максимальном комфорте и безопасности проведя участников экспедиции через все труднопроходимые участки Гоби.