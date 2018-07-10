Абсолютно новый Infiniti QX50 доступен в июле по уникальным кредитным условиям

IINFINITI объявляет о старте продаж нового QX50 и запуске кредитных программ на покупку новой модели в июле. Предложение действует в рамках собственной программы INFINITI Finance. Подробнее - в материале Planet Today.
Новый автомобиль INFINITI QX50 2018 г.в. возможно приобрести в кредит в рамках собственной программы INFINITI Finance по уникальной ставке в классическом кредите от 8,5% на 3 года.
Кроме того, на новый QX50 действует специальная программа INFINITI Invite, в рамках которой автомобили данные модели можно приобрести с комфортным ежемесячным платежом всего от 17 000 руб./мес.
Программа INFINITI Invite предоставляет своим возможность приобрести автомобиль новый INFINITI на выгодных условиях:
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