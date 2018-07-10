Вторник 10 июля 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

    

Вы здесь:  Главная» Все новости» Авто» Абсолютно новый Infiniti QX50 доступен в июле по уникальным кредитным условиям

Абсолютно новый Infiniti QX50 доступен в июле по уникальным кредитным условиям

Вторник, 10 Июля 2018 15:54
Абсолютно новый Infiniti QX50 доступен в июле по уникальным кредитным условиям Фото из открытых источников

IINFINITI объявляет о старте продаж нового QX50 и запуске кредитных программ на покупку новой модели в июле. Предложение действует в рамках собственной программы INFINITI Finance. Подробнее - в материале Planet Today.

 

Новый автомобиль INFINITI QX50 2018 г.в. возможно приобрести в кредит в рамках собственной программы INFINITI Finance по уникальной ставке в классическом кредите от 8,5% на 3 года.

 

Кроме того, на новый QX50 действует специальная программа INFINITI Invite, в рамках которой автомобили данные модели можно приобрести с комфортным ежемесячным платежом всего от 17 000 руб./мес.

 

Программа INFINITI Invite предоставляет своим возможность приобрести автомобиль новый INFINITI на выгодных условиях:

 

  • Возможность обновлять автомобиль каждые 3 года;
  • Платежи по программе INFINITI Invite до двух раз ниже, чем по классическому кредиту;
  • Возможность выбрать автомобиль в более высокой комплектации с комфортным ежемесячным платежом.

Яндекс.Дзен

Волкова Алена Опубликовано в Авто   Теги Новости Infiniti
Главное за сутки
Из затопленной пещеры в Таиланде спасли всех людей Из затопленной пещеры в Таиланде спасли всех людей Всех подростков и тренера вывели на поверхность из затопленной пещеры в Таиланде, сообщил телеканал Spring News. "Двенадцатый "Вепрь" и тренер Эк вышли из пещеры и направляются в полевой госпиталь", —…
Милонов прокомментировал скандальное заявление сенатора США о России Милонов прокомментировал скандальное заявление сенатора США о России Скандальное заявление американского сенатора Джона Нили Кеннеди, сравнившего российскую власть с мафией, вызвало широкий резонанс в обществе. Слова политика из США прокомментировал и Виталий Милонов, член комитета Государственной думы Российской…
Изменятся ли отношения России и Британии после ухода Джонсона? Изменятся ли отношения России и Британии после ухода Джонсона? Уход Бориса Джонсона с поста главы британского внешнеполитического ведомства вовсе не подразумевает нормализацию отношений между Великобританией и Российской Федерацией — говорит аналитик Станислав Бышок из международной мониторинговой организации CIS-EMO, отмечая,…
Читайте также
Эксперты: На автомобильной акустике нельзя экономить Эксперты: На автомобильной акустике нельзя экономить Нет ничего прекраснее, чем сесть вечером в автомобиль и прокатиться по любимому городу. Каждый автовладелец знает, что правильно подобранная музыка для поездки в разы увеличивает процент получения наслаждения от езды.…
Infiniti QX60 и QX80 стали победителями престижного конкурса 2018 AutoPacific Vehicle Satisfaction Infiniti QX60 и QX80 стали победителями престижного конкурса 2018 AutoPacific Vehicle Satisfaction Трофейный кабинет INFINITI пополнился двумя новыми почетными наградами – внедорожные модели QX60 и QX80 стали победителями конкурса 2018 AutoPacific Vehicle Satisfaction Awards, считающегося самым авторитетным и достоверным в вопросах определения…
Абсолютно новый Infiniti QX50 доступен в июле по уникальным кредитным условиям Абсолютно новый Infiniti QX50 доступен в июле по уникальным кредитным условиям IINFINITI объявляет о старте продаж нового QX50 и запуске кредитных программ на покупку новой модели в июле. Предложение действует в рамках собственной программы INFINITI Finance. Подробнее - в материале Planet…
Тема дня
Трамп и Путин: В ожидании любви Трамп и Путин: В ожидании любви

Прочитав пресс-релиз ВЦИОМ о результатах опроса по поводу российско-американского саммита в Хельсинк...

Фото
Расступившееся море: Библейское чудо в Чиндо Расступившееся море: Библейское чудо в Чиндо

Всем известна история о Моисее, который заставил расступиться Красное море, чтобы спасти израильтян ...

Интернет и СМИ
Опрос

Изменилось ли ваше отношение к сборной России за время ЧМ?

 

Анекдот дня

Очень жадный комар закрывает форточку, чтобы другие не залетели.

Еще »
Самые популярные материалы
С такими "друзьями" и врагов не нужно, или пара слов о том, почему нужно учить историю С такими "друзьями" и врагов не нужно, или пара слов о том, почему нужно учить историю
Объявит ли НАТО 12 июля «крестовый поход» против России? Объявит ли НАТО 12 июля «крестовый поход» против России?
Россия продолжает наращивать военное превосходство Россия продолжает наращивать военное превосходство
Россия выигрывает "битву за заложников"? Россия выигрывает "битву за заложников"?
«Болгарский поток»: быть или не быть? «Болгарский поток»: быть или не быть?
Новости партнеров

 Какие недуги лечат занятия любовью?

 

 

 

 Из «Мисс Америка» исключили дефиле в купальниках

  

 

 В Англии найден клад стоимостью 1 миллион фунтов

  

 

 6 самых странных фактов, которые не укладываются в голове

 

 

 Покупателей новых автомобилей в России ждут серьезные проблемы

 

 

Infox.sg
24СМИ
Попробуйте угадать марку авто

Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.