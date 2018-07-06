Infiniti QX60 и QX80 стали победителями престижного конкурса 2018 AutoPacific Vehicle Satisfaction

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Трофейный кабинет INFINITI пополнился двумя новыми почетными наградами – внедорожные модели QX60 и QX80 стали победителями конкурса 2018 AutoPacific Vehicle Satisfaction Awards, считающегося самым авторитетным и достоверным в вопросах определения степени удовлетворённости покупателей своим автомобилем. Подробнее - в материале Planet Today.

«Итоги нашего исследования подсказывают покупателям какие автомобили доставляют своим владельцам меньше всего хлопот и больше удовольствия, - рассказывает президент ассоциации AutoPacific Джордж Питерсон. – Конкурс AutoPacific Vehicle Satisfaction Awards совершенно уникален по своей системе оценок. Мы не просто выясняем насколько клиенты довольны своей машиной, но также измеряем насколько каждый из оценочных параметров важен для покупателя. Другими словами наш рейтинг - это рейтинг самых требовательных покупателей».

«Индекс удовлетворённости покупателей-2018» от AutoPacific основан на общенациональном опросе свыше 58 тысяч покупателей новых автомобилей и пикапов.

Основываясь исключительно на оценке владельцев, ассоциация распределяет оценки в 40 различных категориях, разнящихся от комфорта сидений и качества отделки интерьера до ездовых впечатлений.