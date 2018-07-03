Жители России рассказали, за что их штрафуют чаще всего‍

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Специальный опрос, произведенный онлайн-сервисом "Avito Авто" среди автолюбителей из Российской Федерации, позволил выявить самые распространенные нарушения, за которые штрафуют россиян.

На первом месте, как несложно предположить — нарушения скоростного режима. Какой же русский не любит быструю езду — говорят россияне и признаются, что за превышение скорости их штрафуют чаще всего.

Второе самое популярное нарушение — вождение без пристегнутого ремня безопасности. Для борьбы с этим нарушением регулярно создается пугающая и особенно пугающая социальная реклама, однако оно продолжает быть очень распространенным.

Третье нарушение, за которое чаще всего штрафуют россиян-водителей — это разговор по мобильному телефону за рулем.

Другие распространенные нарушения — это парковка в запрещенном месте и поворот без соответствующего сигнала.

Несколько реже штрафуют за пересечение сплошной, обгон в неположенном месте и движение на красный свет. Удивительно, но управление транспортным средством в нетрезвом виде оказалось довольно редким поводом для штрафа — такое нарушение было всего у двух процентов опрошенных.