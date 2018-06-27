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Эксперты назвали ТОП-5 самых дорогих автомобилей на вторичном рынке России

Среда, 27 Июня 2018 11:54
Эксперты назвали ТОП-5 самых дорогих автомобилей на вторичном рынке России Фото из открытых источников

Разнообразие автомобилей, которое является одним из ключевых преимуществ вторичного рынка, позволяет приобрести не только максимально недорогие, но и довольно уникальные транспортные средства. Последние, правда, бывают очень недешевыми.

 

Именно таким машинам и посвящено интересное исследование, проведенное экспертами в области автомобилей с пробегом. Например, мало кто знает, что обладая необходимой суммой денег (нужно всего-то семьдесят пять миллионов рублей), на вторичном авторынке можно купить ЗиС-101 — легендарную машину советских партийных руководителей высшего звена.

 

В одном только Новосибирске продаются три таких автомобиля. Речь идет о машинах, которые были произведены в 1937 году, однако с 2012-го подвергаются реставрации. Это довольно неспешный процесс, так что желающим почувствовать себя генсеком придется подождать 2019-го года, на который намечено завершение реставрации.

 

За семьдесят миллионов рублей можно купить ЗИЛ-4112P. Относительно новенький, кстати говоря, ведь речь идет о машине 2012-го года выпуска.

 

Есть сорок пять миллионов, которые некуда деть? Купите себе кабриолет ЗиС-110 1949-го. А за двадцать пять миллионов можно взять обычный ЗиС-110 с пробегом всего в шестьдесят семь тысяч километров. Ну и самый "бюджетный" из подобных автомобилей — ГАЗ-13 "Чайку", можно взять всего за тринадцать миллионов.

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Колесников Андрей Опубликовано в Авто   Теги Новости подержанные автомобили
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