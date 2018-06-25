Понедельник 25 июня 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

    

Вы здесь:  Главная» Все новости» Авто» Аналитики ФинЭкспертизы составили рейтинг российских регионов по доходам от штрафов за нарушение ПДД

Аналитики ФинЭкспертизы составили рейтинг российских регионов по доходам от штрафов за нарушение ПДД

Понедельник, 25 Июня 2018 11:14
Аналитики ФинЭкспертизы составили рейтинг российских регионов по доходам от штрафов за нарушение ПДД Фото из открытых источников

Аналитическая служба международной сети ФинЭкспериза подготовила исследование, позволяющее оценить доходы субъектов РФ от денежных взысканий (штрафов) за правонарушения в области дорожного движения. В ходе исследования были проанализированы данные Росстата, Федерального казначейства России, а также сведения с официальных сайтов правительств Москвы и Челябинской области ввиду отсутствия информации по этим регионам в данных Казначейства.

 

Целью исследования стала выработка конкретных практических рекомендаций для водителей, планирующих свой маршрут внутри страны, с точки зрения оценки  рисков дополнительных расходов, связанных со штрафами ГИБДД, при проезде через различные российские регионы. 

 

Как известно, в настоящее время штрафы за нарушение ПДД полностью поступают в бюджет соответствующего субъекта Федерации, что резко повышает заинтересованность  региональных властей в увеличении сборов с автомобилистов.

 

Всего в 2017 году в бюджеты регионов РФ поступило денежных средств почти на 70 млрд. рублей. Аналитики ФинЭксперизы составили рейтинги российских регионов по абсолютным значениям денежных средств, поступивших в бюджеты субъектов Федерации, по доле доходов от штрафов в региональных бюджетах и по среднему размеру штрафа на одного жителя.

 

Лидерами по поступлениям стали бюджеты Москвы (16,6 млрд. рублей), Республики Татарстан (3 млрд. руб.), Московской области (2,88 млрд. руб.) и г. Санкт-Петербурга (2,2 млрд. руб.). Более одного миллиарда рублей штрафов за нарушение правил дорожного движения пополнили пятнадцать региональных бюджетов.

 

Меньше всего доходов принесли штрафы за нарушение ПДД бюджетам Республики Ингушетия (всего 455  тыс. рублей), Республики Саха (Якутия) (1 438 тыс. рублей) и Ярославской области (3 835 тыс. рублей).

 

Что касается доли штрафов в общем бюджете субъекта Федерации, то картина в верхней части рейтинга меняется. В среднем по России этот показатель составляет 0,56%. В десяти регионах России доля доходов бюджета от штрафов за нарушение законодательства о безопасности дорожного движения превышает 1%. С большим отрывом лидирует бюджет Республики Калмыкия, в котором эта величина составляет 2,41 %. Далее идут Костромская, Курганская и Волгоградская области с 1,27%, 1,21% и 1,19% от всех доходов бюджета соответственно.

 

Внизу рейтинга фигурируют те же аутсайдеры по сбору штрафов: Республика Саха (Якутия), всего 0,0006%, Республике Ингушетия - 0,0016%.

 

Интерес представляет и оценка суммы штрафа в пересчете на одного жителя. В среднем по стране в 2017 году эта сумма составила 474 рубля, среди лидеров --  Республика Калмыкия (1 396,19 руб./чел.), Москва (1361 руб.чел.), Республика Татарстан (783,56 руб./чел.), Курганская область (727,12 руб./чел.), Костромская область (709,12 руб./чел.) и Республика Алтай (701,86 руб./чел.)

 

Замыкают список Республика Ингушетия (всего 98 копеек), Тюменская область (1,29 рубля), Республика Саха (Якутия) (1,5 рубля) и Ярославская область (3,01 рубля).

 

Подробнее с результатами исследования можно ознакомиться на сайте компании. 

Яндекс.Дзен

Иванов Дмитрий Опубликовано в Авто   Теги Новости
Главное за сутки
Избирком Турции объявил о победе Эрдогана на выборах‍ Избирком Турции объявил о победе Эрдогана на выборах‍ Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган набрал на президентских выборах абсолютное большинство голосов. Об этом заявил в понедельник глава Высшей избирательной комиссии (ЦИК) Сади Гювен, передает ТАСС. Гювен также заявил, что…
Власти Италии запретили спасателям помогать судам с беженцами‍ Власти Италии запретили спасателям помогать судам с беженцами‍ Правительство Италии в воскресенье запретило спасательным кораблям оказывать помощь судам с беженцами, несмотря на сигналы бедствия, пишут РИА Новости со ссылкой на The Independent. Согласно заявлению итальянских властей, корабли с…
Литва предложила Европе создать силы "быстрого киберреагирования" Литва предложила Европе создать силы "быстрого киберреагирования" В рамках постоянного структурированного сотрудничества, которое существует между Литвой и Европейским союзом, было предложено создание сил быстрого реагирования, способных отвечать на кибератаки. Соответствующее предложение озвучил сегодня Раймундас Кароблис, начальник военного…

Читайте также
Названы вещи, которые нельзя оставлять в авто во время жары Названы вещи, которые нельзя оставлять в авто во время жары Температура в салоне припаркованного под летними солнечными лучами автомобиля может достигать шестидесяти градусов по Цельсию в течение тридцати минут — установили ученые из Стэнфордского университета. Соответственно, некоторые оставленные в машине…
KIA проведет «Дни заботы» для своих клиентов KIA проведет «Дни заботы» для своих клиентов 23 и 24 июня в Москве, а также 30 июня и 1 июля 2018 года в Санкт-Петербурге пройдут ежегодные «Дни заботы KIA». Подробнее - в материале Planet Today. С 10:00…
KIA Motors четвертый год подряд остается лидером рейтинга J.D. Power IQS среди массовых брендов KIA Motors четвертый год подряд остается лидером рейтинга J.D. Power IQS среди массовых брендов Четвертый год подряд по результатам исследования качества новых автомобилей IQS (Initial Quality Study), проводимого авторитетным агентством J.D. Power, KIA признается лучшим брендом среди автопроизводителей массового сегмента. Согласно проведенному опросу, на…
Аналитики ФинЭкспертизы составили рейтинг российских регионов по доходам от штрафов за нарушение ПДД Аналитики ФинЭкспертизы составили рейтинг российских регионов по доходам от штрафов за нарушение ПДД Аналитическая служба международной сети ФинЭкспериза подготовила исследование, позволяющее оценить доходы субъектов РФ от денежных взысканий (штрафов) за правонарушения в области дорожного движения. В ходе исследования были проанализированы данные Росстата, Федерального…
Фото
Водопад Бигар или еще одна причина посетить Румынию Водопад Бигар или еще одна причина посетить Румынию

В заповеднике на юго-западе Румынии, между городами Анина и Решица, находится один из самых любопытн...

Видео

 

ЧМ-2018: Россия Египет. Самые важные моменты

Опрос

Кого вы считаете фаворитом ЧМ по футболу?

 

Анекдот дня

Похоже, скоро на АЗС, чтобы скрыть подорожание, начнут писать цену за 0,95 или 0,9 литра бензина.

Еще »
Самые популярные материалы
Политический конфликт в Германии приобретает серьезные масштабы Политический конфликт в Германии приобретает серьезные масштабы
Какую ловушку приготовили США для России в Сирии? Какую ловушку приготовили США для России в Сирии?
США готовятся к третьей мировой войне? США готовятся к третьей мировой войне?
Окончательный конец дружбе между Россией и Украиной Окончательный конец дружбе между Россией и Украиной
Ученые рассказали о неожиданной пользе брака Ученые рассказали о неожиданной пользе брака
Новости партнеров

 Какие недуги лечат занятия любовью?

 

 

 

 Из «Мисс Америка» исключили дефиле в купальниках

  

 

 В Англии найден клад стоимостью 1 миллион фунтов

  

 

 6 самых странных фактов, которые не укладываются в голове

 

 

 Покупателей новых автомобилей в России ждут серьезные проблемы

 

 

Infox.sg
24СМИ
Попробуйте угадать марку авто

Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.