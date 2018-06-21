KIA Motors четвертый год подряд остается лидером рейтинга J.D. Power IQS среди массовых брендов

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Четвертый год подряд по результатам исследования качества новых автомобилей IQS (Initial Quality Study), проводимого авторитетным агентством J.D. Power, KIA признается лучшим брендом среди автопроизводителей массового сегмента.

Согласно проведенному опросу, на 100 новых автомобилей KIA в 2018 году пришлось лишь 72 обращения владельцев с какими-либо проблемами и неисправностями – значительно меньше, чем в среднем по всей автомобильной отрасли, где этот показатель равен 93.

Добиться лидерства в общем рейтинге помогли победы в своих категориях моделей Sorento Prime (категория «Среднеразмерные кроссоверы») и Rio (категория «Малые автомобили»). Модели Optima (категория «Среднеразмерные автомобили»), Sportage (категория «Компактные кроссоверы») и Sedona (категория «Минивэны») стали вторыми в своих сегментах, а седан Cerato занял третье место среди «Компактных автомобилей».

«KIA побеждает в рейтинге качества среди всех массовых брендов уже в четвертый раз подряд. Это не оставляет сомнений в том, что каждый автомобиль, который создает компаня, имеет высочайший уровень качества и сборки, - комментирует успех операционный директор и исполнительный вице-президент KIA Motors America Майкл Коул (Michael Cole). – Среди наших моделей два победителя в сегментах и пять моделей в тройке лучших в своих категориях, что наглядно демонстрирует прогресс KIA и ориентированность на создание лучших автомобилей для наших клиентов».

Рейтинг IQS-2018 для рынка США составлен на основе опроса 75 712 респондентов по 240 моделям в 26 сегментах, приобретавших в 2018 году новые автомобили или взявших их в лизинг. Оцениваются впечатления владельцев от ходовых качеств автомобиля, работы двигателя и трансмиссии, а также широчайший диапазон возможных претензий к качеству и выявленных неисправностей.