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KAMA TYRES в честь Дня химика получил награды президента Республики Татарстан

Суббота, 09 Июня 2018 19:30
KAMA TYRES в честь Дня химика получил награды президента Республики Татарстан Фото из открытых источников

Шинный бизнес КAMA TYRES в честь Дня химика отметил высокими наградами президент Республики Татарстан Рустам Минниханов. На торжественном мероприятии в рамках профессионального праздника собрались лучшие представители отрасли. 

 

В 2017 году KAMA TYRES реализовал около 13 млн единиц продукции. Каждую четвёртую из произведённых и каждую пятую из проданных на территории России шин выпускают нижнекамские предприятия. Продукция пользуется доверием автомобилистов и мировых концернов. А в грядущем году KAMA TYRES планирует увеличить показатели выпускаемой продукции. 

 

Именно эти заслуги перед регионом и страной в целом отметил Рустам Минниханов. Он вручил медаль «За доблестный труд» и присвоил звание «Заслуженный химик Республики Татарстан» сотрудникам ООО «Нижнекамский завод грузовых шин» и ПАО «Нижнекамскшина». Также он оценил важность проделанной работы и пожелал дальнейшего развития и процветания предприятиям. 

 

Андрей Бутон, заместитель директора ТД «Кама» по маркетингу, поздравляя своих коллег с праздником, отметил, что все достижения шинного бизнеса KAMA TYRES были бы невозможны без участия всех, кто трудится на предприятиях комплекса. Именно благодаря вкладу каждого из сотрудников продукция KAMA TYRES отмечена победами в престижных конкурсах и имеет положительные отзывы потребителей.

 

KAMA TYRES – шинный комплекс, который объединяет 11 предприятий шинного бизнеса ПАО «Татнефть» и обеспечивает полную производственную цепочку: от изготовления сырья для выпуска шинной продукции до реализации готовой продукции и оказания послепродажного сервиса. Компания обладает одними из крупнейших в российской шинной отрасли производственными мощностями   - почти четверть всех выпускаемых в России шин производит KAMA TYRES. Продукция компании востребована во всех регионах России, на ее долю приходится 19% общего потребления шин в стране. География экспортных поставок включает 48 стран мира. 

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Волкова Алена Опубликовано в Авто   Теги Новости автомобили
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