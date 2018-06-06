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Гонконгское отделение «Клуба исследователей» и Infiniti отправились в пустыню Гоби по следам легендарной «Экспедиции динозавров»

Среда, 06 Июня 2018 16:12
Гонконгское отделение «Клуба исследователей» и INFINITI отправились в пустыню Гоби по следам легендарной «Экспедиции динозавров» Фото из открытых источников

5 июня 2018 года гонконгское отделение «Клуба исследователей» (Explorers Club Hong Kong Chapter, ECHK) совместно с INFINITI начинает экспедицию по пустыне Гоби, чтобы вновь пройти маршрутами знаменитого ученого Роя Чапмена Эндрюса. В 20-х годах прошлого века группа под руководством американского исследователя обнаружила в труднодоступных уголках Монголии окаменевшие яйца динозавров. Подробнее - в материале Planet Today.

 

Благодаря внедорожникам INFINITI, а также квадрокоптерам с технологией LiDar, команда «Клуба исследователей», в которую вошли палеонтологи, археологи и геологи, сможет самым подробным образом изучить недоступные для исследователей прошлых лет участки пустыни Гоби. С помощью квадрокоптеров, которые будут вести разведку по специфическим географическим маркерам, ученые надеются обнаружить новые места для перспективных раскопок.  

 

«Нынешняя экспедиция в Гоби почти совпадает со 100-летним юбилеем поистине исторического открытия Роя Эндрюса, который стал первым в истории ученым обнаружившим кладки с окаменелыми яйцами динозавров. Это открытие не только подтвердило тот факт, что динозавры были рептилиями, но и отметила Монголию на карте как место великих открытий будущего. – рассказывает Майкл Барт,  основатель и руководитель гонконгского отделения «Клуба исследователей». – Сегодня совместно с INFINITI, а также институтом палеонтологии и геологии Монголии, мы начинаем в Гоби новое тысячелетие научных открытий!»

 

История INFINITI, не признающая границ и ограничений, насчитывает три десятилетия технологических прорывов и инноваций. Как и «Клуб исследователей» INFINITI всегда стремится к новым открытиям, таким, например, как революционный мотор с изменяемой степенью сжатия VC-Turbo.

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Волкова Алена Опубликовано в Авто   Теги Новости Infiniti
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