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Специальные предложения KIA в июне 2018 года

Пятница, 01 Июня 2018 15:44
Специальные предложения KIA в июне 2018 года Фото из открытых источников

KIA Motors Rus сообщает, что в июне 2018 года действует ряд специальных предложений и программ, делающих приобретение автомобилей KIA более доступным и удобным. Подробнее - в материале Planet Today.

 

 «Весеннее предложение» для моделей cee’d, Cerato, Soul, Optima и Sportage 

 

На период с 1 по 30 июня 2018 года продлено действие программы «Весеннее предложение», подготовленной KIA Finance в партнерстве с ООО «Русфинанс Банк». В рамках этого предложения предусмотрены особо выгодные условия кредитования с низким ежемесячным платежом на ряд моделей по программе кредитования с гарантированной остаточной стоимостью автомобиля ¬− ¬«КИА Легко!»  . При приобретении моделей KIA cee’d, Cerato и Soul с ежемесячным платежом 6 000 рублей выгода клиента составит до 50 000 рублей. Также на 50 000 рублей выгоднее можно приобрести седан бизнес-класса KIA Optima с ежемесячным платежом 8 000 рублей. При покупке компактного кроссовера KIA Sportage по программе «КИА Легко!» с ежемесячным платежом 9 000 рублей выгода клиента составляет до 70 000 рублей.

 

Новые KIA Rio и Rio X-Line – продолжается действие программы «Год без платежей»

 

Продлено действие программы «Год без платежей», которой клиент может воспользоваться при приобретении моделей Rio и Rio X-Line в кредит. Партнером KIA Finance в рамках данного предложения выступает ООО «Русфинанс Банк». Программа предусматривает компенсацию платежей по процентной ставке банка, выплаченных за первый год действия договора кредитования, позволяя клиенту не заботиться о кредитных платежах на протяжении года .

 

Дополнительная выгода для лояльных клиентов KIA и расширение линейки моделей, участвующих в программе трейд-ин

 

Владельцы автомобилей марки KIA в июне могут воспользоваться программой обмена автомобилей с пробегом на новые на особо привлекательных условиях. При приобретении моделей Picanto и Cee’d SW выгода лояльных клиентов увеличена и составит до 60 000 рублей, моделей Cerato, Cee’d (кроме SW) и Soul – до 80 000 рублей, моделей Optima и Sorento Prime – до 100 000 рублей, Sorento – до 120 000 рублей и Sportage – до 130 000 рублей. 

 

Также в июне продолжилось расширение действия программы трейд-ин: теперь она распространяется и на полноразмерный рамный внедорожник KIA Mohave. При его приобретении с использованием данной программы выгода клиента составит до 50 000 рублей. Лояльные клиенты, приобретающие KIA Mohave, могут получить выгоду до 100 000 рублей.

 

Таким образом, на текущий момент для покупки по программе трейд-ин доступно 11 моделей: Picanto, Rio, Cerato, Cee’d, Optima, Stinger, Soul, Sportage, Sorento, Sorento Prime и Mohave. Выгода по программе трейд-ин действует, в том числе и на специальную серию FIFA 2018. 

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Волкова Алена Опубликовано в Авто   Теги Kia Новости
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