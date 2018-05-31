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KIA Motors передала 424 автомобиля в официальный парк Чемпионата мира по футболу 2018 года

Четверг, 31 Мая 2018 15:55
KIA Motors передала 424 автомобиля в официальный парк Чемпионата мира по футболу 2018 года Фото из открытых источников

За время подготовки и на период проведения Чемпионата Мира KIA Motors предоставила 424 автомобиля оргкомитету FIFA World Cup™ для обеспечения проведения предстоящего Чемпионата мира по футболу, который впервые в истории пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Подробнее - в материале Planet Today.

 

Церемония торжественной передачи ключей представителям FIFA и Оргкомитета турнира состоялась сегодня в Москве на самом известном российском стадионе «Лужники» - здесь же пройдут стартовая и финальная игры предстоящего чемпионата. На церемонии присутствовали представители FIFA и российского организационного комитета, легендарный футболист Неманья Видич, игравший в составах «Манчестер Юнайтед» и московского «Спартака», а также президент КИА Моторс Рус Чжон Вон Чжон и президент «Хенде Мотор СНГ» О Иккюн. 

 

Предоставленные для официального парка чемпионата флагманские седаны Quoris, кроссоверы Sorento Prime и Sportage, хетчбэки cee’d и микроавтобусы обеспечат перевозку игроков, официальных лиц, судей, представителей команд и VIP-гостей в ходе турнира, игры которого пройдут в одиннадцати городах Российской Федерации.

 

В своей речи на церемонии г-н Чжон Вон Чжон сказал: «До старта Чемпионата мира по футболу 2018 года остаются считанные дни, и сложно переоценить его важность для миллионов футбольных болельщиков во всех уголках мира. Мы очень гордимся тем, что вносим свой вклад в успешное проведение чемпионата, и искренне надеемся, что благодаря этому глобальному событию, бренд KIA станет ближе множеству людей».

 

“Kia Motors являются нашим Официальным Партнером с 2007 года и мы благодарны компании за безупречную работу по обеспечению транспортным парком Чемпионата мира по футболу в России в этом году.” – рассказал на церемонии Жан-Франсуа Пати, руководитель FIFA по маркетинговым услугам. – “Kia Motors играет важную роль в успешном проведении наших мероприятий. Автомобили KIA гарантируют бесперебойное функционирование, обеспечивая перевозку игроков, представителей медиа и официальных лиц по ходу всего чемпионата. FIFA и Kia Motors разделяют общую страсть к футболу, и мы готовы поделиться этими эмоциями с фанатам по всему миру.”

 

В качестве многолетнего официального автомобильного партнера FIFA, KIA также обеспечивает необходимый сервис для официального парка турнира. С этой целью создана специальная служба оперативной технической поддержки, способная в кратчайшие сроки решить любую возникающую с автомобилем проблемы, а также обеспечить технике необходимое текущее обслуживание. Всем автомобилям официального парка турнира предоставлен высший приоритет в официальных дилерских центрах бренда при необходимости устранения каких-либо неисправностей или повреждений. Ответственными за обеспечение оперативной технической поддержки выбрано 15 дилерских центров в городах проведения матчей турнира. Мобильные группы готовы отреагировать на обращение в круглосуточном режиме. Телефоны горячей линии размещены на специальных наклейках в каждом автомобиле официального парка чемпионата.

 

Деятельность бренда KIA в рамках договора о глобальном спонсорстве не ограничивается формированием официального парка турнира и обеспечением его обслуживания. 29 марта 2018 года KIA представила в России специальную серию наиболее популярных моделей (Rio, cee’d, Soul, Optima, Sportage), посвященные чемпионату мира по футболу. Выпущенные ограниченным тиражом эти модели специальной серии предлагают ряд уникальных опций комфорта и безопасности, а также расширенное информационно-развлекательное оснащение. Все автомобили специальной серии имеют эксклюзивные бейджи Russia 2018 FIFA World Cup™, а накладки их дверных порогов украшены логотипами турнира.

 

Во всех дилерских центрах на территории страны прошла специальная акция «Дополнительное время на выигрыш», позволившая футбольным болельщикам поучаствовать в розыгрыше билетов на матчи чемпионата. В марте и апреле все поклонники футбола были приглашены принять участие в специальных тест-драйвах кроссоверов KIA и автомобилей специальных серий. Все, кто прошел тест-драйвы и зарегистрировался, были приглашены в дилерские центры для участия в розыгрыше билетов и других призов. Также в апреле состоялся специальный конкурс «Тотальный тест-драйв удачи», в рамках которого были разыграны билеты на один из матчей чемпионата. В рамках акции «Овертайм», проведенной в мае, среди покупателей новых автомобилей KIA было разыграно случайным образом более 700 билетов различных категорий.

 

В преддверии 2018 FIFA World Cup Russia™, KIA был проведен детский творческий конкурс «Юный арбитр», который традиционно предваряет крупнейшие турниры FIFA. Национальное жюри отобрало 36 детей из России. К ним присоединятся юные поклонники футбола представляющие 28 стран-участниц турнира. Перед началом матчей победители конкурса выйдут на поле рядом со звездами мирового футбола, держа в руках официальный мяч Чемпионата мира.

 

В Екатеринбурге, Москве, Нижнем Новгороде, Ростове на Дону и Самаре в дни проведения чемпионата будут организованы фан-зоны со специальными экспозициями KIA, где любой желающий сможет проверить свою меткость на аттракционе «Нужен точный удар!», и оставить на специальном стенде свои пожелания игрокам. Посетители экспозиции смогут познакомиться с одной из моделей KIA и записаться на тест-драйв в дилерском центре бренда. 

 

Во время Чемпионата мира по футболу состоится международный турнир любительских команд по мини-футболу «KIA Champ into the Arena». Российская команда во второй раз принимает участие в этом глобальном проекте KIA. На национальном отборочном этапе встретились коллективы, представляющие основные города проведения матчей чемпионата мира 2018 года. Команда «Лебо» из подмосковного города Люберцы заняла первое место и встретится с 16 сильнейшим командами из разных стран в Сочи. Там, с 29 июня по 2 июля пройдут игры международного финала. Участники международного финала получат в подарок билеты на матчи чемпионата мира.

 

С 1 июня по 15 июля на сайте www.football.kia.ru будет проходить «Гонка прогнозов». Любой желающий сможет сделать прогноз на исход матчей чемпионата мира. В качестве призов предусмотрены билеты на матчи Чемпионата мира и памятные сувениры.

 

Яркие эмоции и стремление к успеху объединяют самую популярную в мире спортивную игру, футбол, и бренд KIA. KIA Motors гордится масштабным участием в важнейшем спортивном турнире. Миллионы людей на всей планете получат возможность ближе познакомиться с брендом и понять его ключевой принцип – создание автомобилей высочайшего качества для тех, кто молод душой.

 

Для бренда KIA тесное сотрудничество с FIFA имеет высочайшую ценность. В рамках этого долгосрочного сотрудничества KIA демонстрирует себя надежным и эффективным партнером, на протяжении многих лет обеспечивая техникой и обслуживанием турниры под эгидой FIFA на разных континентах в качестве Официального поставщика автомобилей.

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Волкова Алена Опубликовано в Авто   Теги Новости Kia
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