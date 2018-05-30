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Альфа-Лизинг финансирует покупку пассажирских автобусов к ЧМ-2018

Среда, 30 Мая 2018 16:07
Альфа-Лизинг финансирует покупку пассажирских автобусов к ЧМ-2018 Фото из открытых источников

Альфа-Лизинг, крупнейшая частная лизинговая компания в России, провела ряд сделок по финансированию туристических автобусов для транспортировки болельщиков во время проведения в России Чемпионата мира по футболу 2018. Подробнее - в материале Planet Today.

 

За время подготовки к массовому мероприятию уже было профинансировано более 200 млн руб. на покупку новых автобусов, в первую очередь российского и китайского производства. 

 

 «В рамках подготовки к массовому событию, клиентов, которые занимаются туристическими перевозками, в первую очередь интересуют комфортные модели бюджетного сегмента. К сожалению, большинство компаний прогнозируют резкое снижение спроса после окончания чемпионата, поэтому не готовы инвестировать в более надежные модели. Чаще всего это разовое расширение парка», - добавил Андрей Бадмаев, директор по розничному бизнесу ГК «Альфа-Лизинг».  

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Волкова Алена Опубликовано в Авто   Теги Новости автобус
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