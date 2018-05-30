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Российские дилеры KIA возглавили рейтинг «АВТОДИЛЕР ГОДА – 2018» в двух категориях

Среда, 30 Мая 2018 10:01
Российские дилеры KIA возглавили рейтинг «АВТОДИЛЕР ГОДА – 2018» в двух категориях Фото из открытых источников

Два дилера бренда KIA признаны лучшими в своих категориях в рамках четвертого ежегодного профессионального рейтинга «АВТОДИЛЕР ГОДА – 2018», составляемого аналитическим агентством «АВТОСТАТ» и интернет-порталом «Avito Авто». Церемония вручения дипломов состоялась 24 мая в Москве. Подробнее - в материале Planet Today.

 

Дилерский центр «КИА Центр Кемерово-ЮГ» был удостоен высшей награды среди представителей массовых брендов в номинации «Организация продаж автомобилей с пробегом» по региону Урала, Сибири и Дальнего Востока. За счет приложенных усилий, команде «КИА Центр Кемерово-ЮГ» удалось в два раза увеличить объем продаж. За 2017 год было реализовано 1317 автомобилей против 660 годом ранее. В планах на 2018 год улучшение результатов и укрепление на позиции лидера. 

 

В номинации «Организация сервиса» среди массовых брендов лучшим в Центральном регионе (ЦФО и СЗФО) назван тульский ДЦ «КИА Центр на Рязанской» (ГК АВТОШИНА). В этой категории одним из ключевых показателей является общее количество машинозаездов за отчетный период. Сервисное подразделение дилерского центра на протяжении всего года вело активную работу по привлечению клиентов, в результате прирост год к году составил почти 3000 заездов – 18443 против 15500.

 

Директор по продажам КИА Моторс Рус Геннадий Баранов прокомментировал успех дилеров: «Профессиональный рейтинг «АВТОДИЛЕР ГОДА 2018» наглядно отразил наши успехи в направлениях, на которые было обращено особое внимание KIA и дилеров бренда в последнее время. Это и программа реализации сертифицированных автомобилей с пробегом «КИА Уверен», в которой принимает участие уже 74 наших дилера, и популярность которой увеличилась за год более чем на треть. И наше внимание к развитию в регионах Урала, Сибири и Дальнего Востока, где мы видим большой потенциал. И, конечно же, постоянная работа KIA по повышению качества обслуживания наших автомобилей. Мы гордимся тем, что эксперты столь высоко оценили усилия наших дилеров в этих ключевых для бренда направлениях».

 

 Оба признанных лучшими дилерских центра становятся победителями уже второй год подряд. «КИА Центр Кемерово-ЮГ» в прошлом году стал победителем в этой же номинации. В активе обоих дилерских центров и прошлогодний успех в номинации «Организация продаж новых автомобилей» в своих регионах.

 

Для формирования профессионального рейтинга «АВТОДИЛЕР ГОДА» эксперты агентства «АВТОСТАТ» проводят всесторонний анализ деятельности дилеров-конкурсантов и на базе полученной оценки выявляют лидеров отрасли. Применяется деление на премиальные и массовые бренды, а также региональная сегментация. К участию традиционно приглашаются все дилерские центры в России (около 3,5 тысяч), из которых в 2018 году решение об участии в конкурсе приняли 550 дилеров разных брендов. 

 

В настоящее время дилерская сеть KIA охватывает 95 городов Российской Федерации и насчитывает 186 дилерских центров.

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Волкова Алена Опубликовано в Авто   Теги Новости
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