Infiniti получила высшие оценки в исследовании «Автомобильные бренды, которым доверяют» ассоциации AMCI

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По результатам исследования ассоциации AMCI «Автомобильные бренды, которым доверяют» 2018 года INFINITI одержала победу в двух номинациях: «Вызывающий наибольшее доверие покупателей премиальный бренд», а также «Премиальный бренд, добившийся наибольшего прогресса». Подробнее - в материале Planet Today.

«INFINITI единственный бренд в премиум-сегменте, который смог добиться успеха сразу в двух престижных номинациях, - отметил Дэйв Уайт, президент AMCI Inside. – Кроме того, INFINITI один из редких брендов, дилерам которого клиенты доверяют также как и самому автопроизводителю. Этот факт стал ключевым для общего успеха».

Как показывают исследования доверие покупателей завоевать очень непросто, особенно в премиальном сегменте рынка. Первое место INFINITI в исследовании AMCI стало результатом уверенности покупателей в надежности своих автомобилей, равно как и продемонстрировало уровень обслуживания в фирменных дилерских центрах марки.