Среда 23 мая 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

    

Вы здесь:  Главная» Все новости» Авто» Infiniti получила высшие оценки в исследовании «Автомобильные бренды, которым доверяют» ассоциации AMCI

Infiniti получила высшие оценки в исследовании «Автомобильные бренды, которым доверяют» ассоциации AMCI

Среда, 23 Мая 2018 16:12
Infiniti получила высшие оценки в исследовании «Автомобильные бренды, которым доверяют» ассоциации AMCI Фото из открытых источников

По результатам исследования ассоциации AMCI  «Автомобильные бренды, которым доверяют» 2018 года INFINITI одержала победу в двух номинациях: «Вызывающий наибольшее доверие покупателей премиальный бренд», а также «Премиальный бренд, добившийся наибольшего прогресса». Подробнее - в материале Planet Today.

 

«INFINITI единственный бренд в премиум-сегменте, который смог добиться успеха сразу в двух престижных номинациях, - отметил Дэйв Уайт, президент AMCI Inside. – Кроме того, INFINITI один из редких брендов, дилерам которого клиенты доверяют также как и самому автопроизводителю. Этот факт стал ключевым для общего успеха».

 

Как показывают исследования доверие покупателей завоевать очень непросто, особенно в премиальном сегменте рынка. Первое место INFINITI в исследовании AMCI стало результатом уверенности покупателей в надежности своих автомобилей, равно как и продемонстрировало уровень обслуживания в фирменных дилерских центрах марки.

Яндекс.Дзен

Волкова Алена Опубликовано в Авто   Теги Новости Infiniti
Главное за сутки
РФ жестко ответит на начало британским медиарегулятором расследований против RT РФ жестко ответит на начало британским медиарегулятором расследований против RT Россия намерена жестко ответить на открытие британским медиарегулятором Ofcom трех новых расследований в отношении телеканала RT. Об этом заявила журналистам в среду официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщает ТАСС.…
Путину доложили о смерти онкобольной, которая пожаловалась на медицину Путину доложили о смерти онкобольной, которая пожаловалась на медицину Президенту Российской Федерации Владимиру Путину сообщили о смерти онкобольной жительницы Апатитов, которая ранее пожаловалась главе государства на плохую медицину. Об этом заявил сегодня пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Двадцатипятилетняя Дарья Старикова,…
СМИ узнали о возможном запрете Booking.com в России СМИ узнали о возможном запрете Booking.com в России Ростуризм по поручению Министерства культуры РФ до 4 июня рассмотрит предложение ограничить деятельность туристического сервиса Booking.com в России. По информации издания, в Ростуризм 21 мая поступило письмо Минкультуры с поручением…

Читайте также
Новая глобальная рекламная кампания KIA отправляется в полет вместе с Питером Пэном Новая глобальная рекламная кампания KIA отправляется в полет вместе с Питером Пэном KIA Motors дала старт новой глобальной рекламной кампании, в которой принимают участие персонажи популярной сказки о Питере Пэне. Подробнее - в материале Planet Today. Трехминутный фильм, получивший название «Питер возвращается»…
Lincoln Town Car превратили в Rolls Royce Phantom Железного человека Lincoln Town Car превратили в Rolls Royce Phantom Железного человека Уникальный автомобиль, внешне напоминающий Rolls-Royce Phantom, однако по факту представляющий собой Lincoln Town Car 1996-го года выпуска, был замечен на одной из американских сетевых торговых площадок. Уникальность этого транспортного средства,…
Альфа-Лизинг подписал партнерское соглашение с автопроизводителем УАЗ Альфа-Лизинг подписал партнерское соглашение с автопроизводителем УАЗ Альфа-Лизинг – крупнейшая частная лизинговая компания, входящая в топ-10 крупнейших лизинговых компаний России, по результатам 2017 года компания занимает 7-е место по размеру нового лизингового портфеля в РФ, стала официальным…
KIA Stinger получил награду журнала Autocar KIA Stinger получил награду журнала Autocar Первый в истории бренда KIA автомобиль класса «гран-туризмо» – Stinger – удостоен ежегодной премии старейшего автомобильного издания в мире, британского журнала Autocar, в номинации «Меняющий правила игры» (Game Changer). Призом…
Фото
Когда из Африки до Азии всего один шаг - карта мира на озере Клейтруп Когда из Африки до Азии всего один шаг - карта мира на озере Клейтруп

Обогнуть земной шар пешком звучит как трудная задача, которая потребует нескольких лет жизни, серьез...

Видео

 

Залповый пуск баллистических ракет «Булава» из акватории Белого моря по полигону Кура

Опрос

Как вы планируете провести летний отпуск?

 

Анекдот дня

После каникул депутаты пишут сочинение на тему "Как я провёл следственный комитет".

Еще »
Самые популярные новости

 

Lentainform
Загрузка...
Infox.sg
24СМИ
Попробуйте угадать марку авто

Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Цены в интернете
Lenovo TAB 2 A7-20F 8GB Всего предложений:(65)
Lenovo TAB 2 A7-20F 8GB от4720руб.
Цена от Next72
Samsung Galaxy Tab A 9.7 SM-T550 16Gb Все предложения (45)
Samsung Galaxy Tab A 9.7 SM-T550 16Gb от12600руб.
Цена от Smartfon44
Lenovo TAB 2 X30 16Gb LTE Все предложения (122)
Lenovo TAB 2 X30 16Gb LTE от11990руб.
Цена от МегаФон
Планшеты
Апорт - поиск цен на товары

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.