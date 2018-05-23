МТИ привозит в Москву трансформеров

Московский технологический институт (МТИ) покажет москвичам настоящих трансформеров, которые станут хедлайнерами интерактивной игровой площадки «Мир будущего» в зимние каникулы в «Крокус Экспо». Подробнее - в материале Planet Today.
Трансформеры собраны в России из автомобиля ВАЗ-2110 и американского грузовика-тягача, напоминающего Оптимуса Прайма. Машины превращаются в роботов за 47 секунд и выполнены в единственном экземпляре.
Руководитель проекта «Мир будущего» Дмитрий Чудаков:
«Идея нашего проекта — сделать технологии доступными для всех. Трансформеры еще вчера были на киноэкране, а сегодня — уже на нашей площадке. И это лишь один из экспонатов «Мира будущего». Сейчас тестируем и другие масштабные роборазвлечения, которые пока держим в секрете».
«Мир будущего» во второй раз станет частью интерактивно-развлекательной площадки «Новогодняя страна в Крокусе», самого масштабного мероприятия для детей в Москве.
Московский технологический институт обучает востребованным техническим специальностям. Выпускники и студенты вуза работают в топ-500 крупнейших компаний России, таких как Сбербанк, ЛУКОЙЛ и Газпром. МТИ активно поддерживает отечественных разработчиков и инвестирует в проекты сферы высоких технологий и робототехники.
Обогнуть земной шар пешком звучит как трудная задача, которая потребует нескольких лет жизни, серьез...
Королевская свадьба 2018 года Принц Гарри и Меган Маркл
После каникул депутаты пишут сочинение на тему "Как я провёл следственный комитет".
Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.
При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.
Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.