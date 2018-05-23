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МТИ привозит в Москву трансформеров

Среда, 23 Мая 2018 11:46
МТИ привозит в Москву трансформеров Фото из открытых источников

Московский технологический институт (МТИ) покажет москвичам настоящих трансформеров, которые станут хедлайнерами интерактивной игровой площадки «Мир будущего» в зимние каникулы в «Крокус Экспо». Подробнее - в материале Planet Today.

 

Трансформеры собраны в России из автомобиля ВАЗ-2110 и американского грузовика-тягача, напоминающего Оптимуса Прайма. Машины превращаются в роботов за 47 секунд и выполнены в единственном экземпляре.

 

Руководитель проекта «Мир будущего» Дмитрий Чудаков:

 

«Идея нашего проекта — сделать технологии доступными для всех. Трансформеры еще вчера были на киноэкране, а сегодня — уже на нашей площадке. И это лишь один из экспонатов «Мира будущего». Сейчас тестируем и другие масштабные роборазвлечения, которые пока держим в секрете».

 

«Мир будущего» во второй раз станет частью интерактивно-развлекательной площадки «Новогодняя страна в Крокусе», самого масштабного мероприятия для детей в Москве.

 

Московский технологический институт обучает востребованным техническим специальностям. Выпускники и студенты вуза работают в топ-500 крупнейших компаний России, таких как Сбербанк, ЛУКОЙЛ и Газпром. МТИ активно поддерживает отечественных разработчиков и инвестирует в проекты сферы высоких технологий и робототехники.

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Волкова Алена Опубликовано в Авто   Теги Новости Москва
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