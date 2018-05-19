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В Смоленске открылся новый дилерский центр KIA

Суббота, 19 Мая 2018 10:54
В Смоленске открылся новый дилерский центр KIA Фото из открытых источников

17 мая 2018 года в городе Смоленск состоялась церемония открытия нового здания дилерского центра KIA «Киа Центр Смоленск», расположенного по адресу г. Смоленск, ул. Кутузова, 50. Подробнее - в материале Planet Today.

 

«Киа Центр Смоленск» первым получил статус официального дилера в Смоленске в 2009 году и на сегодняшний день является единственным дилером бренда KIA в Смоленской области. По результатам 2017 года в Смоленске было реализовано 428 новых автомобиля KIA (1-е место среди всех представленных иностранных брендов), а рыночная доля KIA в Смоленске же достигла 18,7%. Открытие нового дилерского центра «Киа Центр Смоленск» позволит бренду укрепить свои позиции в Смоленской области. 

 

Успешная деятельность «Киа Центр Смоленск» позволила открыть новое современное здание дилерского центра, общей площадью более 1500 кв. м. оформленное в соответствии со стандартами KIA «Красный куб» (Red Cube). Площадь шоу-рума составляет 600 кв. м. Сервисная зона площадью 600 кв. м оборудована 7 постами слесарного ремонта, склад площадью 210 кв. м способен вместить достаточное количество запасных частей, необходимых для обслуживания автомобилей клиентов. Дилерский центр KIA «КИА Центр Смоленск» располагает парковкой в 46 машиномест. Для комфорта клиентов предусмотрены бесплатный Wi-Fi, зона отдыха и детский уголок. Поклонникам футбола в преддверии Чемпионата мира FIFA 2018 в клиентской зоне дилерского центра предлагается сыграть в настольный футбол или в футбольный симулятор на видеоприставке.

 

Дилерский центр KIA «Киа Центр Смоленск» оказывает широкий спектр услуг, включая продажу новых автомобилей KIA, запасных частей и аксессуаров, регулярное ТО, все виды работ по гарантийному и послегарантийному ремонту, диагностике и установке дополнительного оборудования. Клиентам доступны услуги и продукты KIA Finance: trade-in, кредитование, автострахование. Дилерский центр также осуществляет обслуживание корпоративных парков.  

 

Сотрудники нового дилерского центра KIA «Киа Центр Смоленск» прошли обучение в «Академии KIA» и придерживаются высоких стандартов бренда в области качества обслуживания. 

 

В настоящее время в 96 городах России работает 186 дилерских центров KIA. 

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Волкова Алена Опубликовано в Авто   Теги Новости Kia
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