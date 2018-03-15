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KIA Rio признан «Продуктом года» в России

Четверг, 15 Марта 2018 10:46
KIA Rio признан «Продуктом года» в России Фото из открытых источников

KIA Rio удостоен престижной премии XXI Российского автомобильного Форума 2018 в номинации «Продукт года». Церемония вручения наград состоялась 13 марта в Москве.

 

KIA Rio1 стал самой популярной моделью на российском рынке новых автомобилей по итогам продаж в 2017 году, продолжая удерживать лидерство в течение первых двух месяцев 2018 года. А теперь Rio получил признание и от экспертов индустрии.

 

Четвертое поколение KIA Rio, созданное специально для России на новой глобальной платформе К2, представлено как в кузове седан, так и в новом варианте «кросс-хэтчбек», сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию Planet Today. Автомобиль полностью адаптирован для эксплуатации в непростых российских условиях и производится на заводе в Санкт-Петербурге с высоким уровнем локализации – 47%. KIA Rio предлагается в шести уровнях и десяти вариантах комплектации с новыми двигателями и современными 6-ступенчатыми трансмиссиями. Модель является лидером по гамме предлагаемых опций, часть из которых впервые предложена в данном сегменте рынка.

 

Директор по маркетингу KIA Motors Rus Валерий Тараканов отметил: «Мы гордимся успехом нашей самой массовой модели, которая создана специально для российского рынка, с учетом интересов и вкусов российских потребителей. Готовя новое поколение к выходу на рынок, мы постарались сделать его максимально инновационным, чтобы наши клиенты вместе с ярким дизайном и первоклассным качеством получили самое современное оснащение, ранее доступное только в автомобилях более высокого класса. Бесспорно, такое признание со стороны автомобильных экспертов является лучшим подтверждением того, что мы выбрали верное направление развития».

 

XXI Российский Автомобильный Форум проводится при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ и является главным мероприятием в российской автомобильной отрасли. В 2018 году Форум прошел 13-14 марта, собрав более 300 представителей крупнейших предприятий в индустрии.

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Волкова Алена Опубликовано в Авто   Теги Новости Kia

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