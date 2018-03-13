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Новый INFINITI QX50 признан лучшим автомобилем выставки Twin Cities Auto Show в Миннеаполисе

Вторник, 13 Марта 2018 15:19
Новый INFINITI QX50 признан лучшим автомобилем выставки Twin Cities Auto Show в Миннеаполисе Фото из открытых источников

Абсолютно новый INFINITI QX50, представленный широкой публике, прессе и специалистам в конце 2017-го – это уникальное сочетание технологий мирового уровня, незаурядного дизайна и поистине люксового интерьера. Именно эти качества помогли новейшему премиальному кроссоверу стать лучшим экспонатом выставки Twin Cities Auto Show в Миннеаполисе (штат Миннесота).

 

Посетителям шоу предлагается принять участие в розыгрыше, главным призом которого станет бесплатная двухлетняя аренда нового QX50. В финал попадают шесть человек, имена которых объявляются каждый день с 10 по 15 марта. Обладатель главного приза станет известен в пятницу 16 марта, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию Planet Today.

 

Новый INFINITI QX50 оснащается уникальным, не имеющим аналогов мире двигателем с регулируемой степенью сжатия. Кроме того, построенный на абсолютно новой платформе кроссовер может похвастать рекордным простором в салоне и неповторимым внешним видом.

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Волкова Алена Опубликовано в Авто   Теги Новости Infiniti

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