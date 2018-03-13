Новый INFINITI QX50 признан лучшим автомобилем выставки Twin Cities Auto Show в Миннеаполисе

Абсолютно новый INFINITI QX50, представленный широкой публике, прессе и специалистам в конце 2017-го – это уникальное сочетание технологий мирового уровня, незаурядного дизайна и поистине люксового интерьера. Именно эти качества помогли новейшему премиальному кроссоверу стать лучшим экспонатом выставки Twin Cities Auto Show в Миннеаполисе (штат Миннесота).
Посетителям шоу предлагается принять участие в розыгрыше, главным призом которого станет бесплатная двухлетняя аренда нового QX50. В финал попадают шесть человек, имена которых объявляются каждый день с 10 по 15 марта. Обладатель главного приза станет известен в пятницу 16 марта, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию Planet Today.
Новый INFINITI QX50 оснащается уникальным, не имеющим аналогов мире двигателем с регулируемой степенью сжатия. Кроме того, построенный на абсолютно новой платформе кроссовер может похвастать рекордным простором в салоне и неповторимым внешним видом.
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