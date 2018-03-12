Продажи Cadillac Escalade стартовали в дилерском автосалоне «Автоцентр Сити»

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О старте продаж роскошного американского внедорожника Cadillac Escalade 2018 сообщил автосалон «Автоцентр Сити». Суперсовременная машина – показатель престижа и высокого статуса. Официальный дилер Cadillac салон «Автоцентр Сити» приглашает записаться на тест-драйв автомобиля, чтобы на практике оценить не только роскошь салона, но и все преимущества оборудования и скорости авто на трассе.

В Детройте (США), где производится Cadillac Escalade последнего поколения, обеспечивается самое высокое качество сборки внедорожника. Автомобиль оснащен самым современным оборудованием, в том числе полным комплектом ассистентов активной системы безопасности, блокировкой заднего дифференциала, системой кругового обзора, адаптивной подвеской, аудиосистемой Bose. С Cadillac Escalade любым другим авто такого же класса сложно конкурировать по мощности, скорости и комфорту.

Внедорожник обладает двигателем V8, который выдает 409 лошадиных сил при 5600 оборотах, позволяя всего за 6,7 секунды разогнать трехтонный автомобиль до 100 км/ч. Есть возможность при необходимости отключить часть цилиндров мотора, и в этих условиях Cadillac Escalade демонстрирует великолепные показатели экономичности расхода топлива: 17 литров по городу и 11 литров по трассе. Производитель гарантирует работу автомобиля без серьезных проблем в течение длительного срока при условии своевременного сервисного обслуживания.

Сегодня в дилерском автосалоне «Автоцентр Сити» также объявлена тотальная распродажа склада автомобилей Cadillac Escalade 2016 года выпуска в любой комплектации по очень привлекательным ценам. Покупателю популярного внедорожника предложат в подарок страховку КАСКО по эксклюзивным тарифам, сервисный сертификат, автокредит под низкий процент и нулевую рассрочку.

Источник: https://cadillac-avtocity.ru/models/cadillac_escalade/