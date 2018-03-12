Infiniti запускает программу по обслуживанию автомобилей старше трех лет

Фото из открытых источников

В марте INFINITI предоставляет своим клиентам специальные условия для владельцев автомобилей бренда старше трех лет.

Компания предлагает программу со специальными ценами и акциями на ассортимент запасных частей и работ по их установке, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию Planet Today.

Запуская данную акцию, INFINITI стремиться поддержать своих клиентов и предоставляет возможность обеспечить автомобили качественными оригинальными запчастями и квалифицированными специалистами, по обслуживанию автомобилей и установке оборудования с гарантией от официального дилера INFINITI.