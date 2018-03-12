Infiniti запускает программу по обслуживанию автомобилей старше трех лет

В марте INFINITI предоставляет своим клиентам специальные условия для владельцев автомобилей бренда старше трех лет.
Компания предлагает программу со специальными ценами и акциями на ассортимент запасных частей и работ по их установке, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию Planet Today.
Запуская данную акцию, INFINITI стремиться поддержать своих клиентов и предоставляет возможность обеспечить автомобили качественными оригинальными запчастями и квалифицированными специалистами, по обслуживанию автомобилей и установке оборудования с гарантией от официального дилера INFINITI.
Жакаранда - род цветущих деревьев из семейства бигнониевых, включающий в себя 50 видов растений. Сво...
Путин. Документальный фильм Андрея Кондрашова. Часть 1
Серена Уильямс заявила, что ненавидит играть против своей сестры, поскольку её оксикодон (имеется справка WADA) и гидроморфон (имеется справка WADA) не всегда могут перебороть триамцинолон (имеется справка WADA) и формотерол (имеется справка WADA) Винус Уильямс.
Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.
При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.
Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.