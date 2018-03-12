В Нью-Йорке представят 60 мировых и североамериканских премьер

Пока средства массовой информации автомобильной тематики продолжают писать про автошоу в Женеве, мир готовится к другому, не менее важному для автомира событию — ежегодному мотор-шоу в Нью-Йорке. Экспозиция, как сообщает тематический ресурс the-avto.ru, стартует уже через две недели.
В этом году, как предполагается, на автовыставке в Нью-Йорке представят почти шесть десятков новинок. Это, кроме автомобилей, предназначенных для североамериканского рынка, премьеры мирового класса.
Среди последних стоит отметить, например, Cadillac XT4. Машина, согласно предварительной информации, будет комплектоваться 275-сильным четырехцилиндровым турбомотором с рабочим объемом в два литра.
Из североамериканских новинок необходимо выделить, в частности, AUDI A6, Hyundai Santa Fe, Lexus UX, Volvo V60, а также Jaguar I-Pace.
Японский производитель Nissan, по слухам, представит в Нью-Йорке новую версию модели Altima. Другие японские (и не только японские) производители, как ожидается, тоже привезут на мотор-шоу рестайлинговые модели, а также модификации популярных автомобилей разной степени серьезности.
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