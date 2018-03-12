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В Нью-Йорке представят 60 мировых и североамериканских премьер

Понедельник, 12 Марта 2018 13:56
В Нью-Йорке представят 60 мировых и североамериканских премьер Фото из открытых источников

Пока средства массовой информации автомобильной тематики продолжают писать про автошоу в Женеве, мир готовится к другому, не менее важному для автомира событию — ежегодному мотор-шоу в Нью-Йорке. Экспозиция, как сообщает тематический ресурс the-avto.ru, стартует уже через две недели.

 

В этом году, как предполагается, на автовыставке в Нью-Йорке представят почти шесть десятков новинок. Это, кроме автомобилей, предназначенных для североамериканского рынка, премьеры мирового класса.

 

Среди последних стоит отметить, например, Cadillac XT4. Машина, согласно предварительной информации, будет комплектоваться 275-сильным четырехцилиндровым турбомотором с рабочим объемом в два литра.

 

Из североамериканских новинок необходимо выделить, в частности, AUDI A6, Hyundai Santa Fe, Lexus UX, Volvo V60, а также Jaguar I-Pace.

 

Японский производитель Nissan, по слухам, представит в Нью-Йорке новую версию модели Altima. Другие японские (и не только японские) производители, как ожидается, тоже привезут на мотор-шоу рестайлинговые модели, а также модификации популярных автомобилей разной степени серьезности.

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Колесников Андрей Опубликовано в Авто   Теги Новости Выставка авто

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