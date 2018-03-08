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Кроссовер INFINITI QX60 стал самой продаваемой моделью в феврале

Среда, 07 Марта 2018 16:02
Кроссовер INFINITI QX60 стал самой продаваемой моделью в феврале Фото из открытых источников

Самым продаваемым автомобилем в модельном ряду INFINITI в феврале 2018 года стал кроссовер QX60, известный своей эргономичной подвеской, плавностью хода, комфортным салоном и его значительной вместимостью.

 

Компания INFINITI реализовала 174 кроссовера c приростом продаж по данной модели на 596% по сравнению с февралем 2017 года, когда было продано 25 автомобилей.

 

Вторым по популярности у российских покупателей стал внедорожник INFINITI QX80 благодаря великолепному комфорту салона и легкой управляемости автомобиля, что создали инженеры INFINITI при помощи комплекса систем безопасности, которыми он оборудован.

 

Продажи QX80 составили 113 автомобилей в феврале 2018 года против 49 в феврале прошлого года с ростом продаж в 131%, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию Planet Today.

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Волкова Алена Опубликовано в Авто   Теги Infiniti Новости

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