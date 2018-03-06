INFINITI совместно с командой RENAULT SPORT FORMULA ONE запускает проект «Инженерной Академии 2018 года»

Сегодня начинается набор 2018 года в знаменитую «Инженерную Академию INFINITI», пятый год подряд вербующую лучших специалистов мира для работы в компании INFINITI Motor и команде Renault Sport Formula One.
Для студентов с высокой мотивацией, рассчитывающих в дальнейшем построить карьеру в автомобильной индустрии, это уникальная возможность оказаться плечом к плечу с наиболее опытными инженерами автомобильной компании и команды Формулы-1.
Нынешний набор «Инженерной Академии INFINITI» также получит беспрецедентный доступ на трассы Формулы-1 в недели проведения Гран-При – шесть из семи финалов Академии пройдут в паддоках (Канада; Сильверстоун или Монца для Европы; Сингапур для Азии и Океании; США; Мексика; Абу-Даби для Ближнего Востока), сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию Planet Today.
Финалистам «Инженерной Академии INFINITI» (по 10 человек от каждого региона) на локальном Гран-При Формулы-1 будет предоставлен доступ на пит-лейн, в боксы и моторхоум команды Renault Sport Formula One, где им предстоит решить несколько задач под присмотром Боба Белла, Нико Хюлкенберга, Карлоса Сайнса и других сотрудников команды.
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