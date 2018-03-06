В эти выходные вместе с #ToyotaRoadShow прошел этап мирового контеста Grand Prix de Russie в дисциплине Big Air

Фото из открытых источников

В минувшие выходные на #ToyotaRoadShow была экстремальная жара! Более 30 райдеров съехались со всего мира, чтобы растопить лед в Крылатском и зажечь на этапе международного тура по сноуборду Grand Prix de Russie в дисциплине Big Air. Огромный 50-метровый уникальный трамплин размером с 17-этажный дом и напряженная борьба участников не отпускали жителей и гостей Москвы до самого финала.

Лучшими в этот вечер стали:

1 место — Янник Бужелаль (Yannick Boudjelal), Франция,

2 место — Карлос Гербер (Carlos Gerber), Швейцария,

3 место — Александр Смелов, Россия.

Московские джибберы в эти выходные соревновались за звание короля тусовки, а судил контест лучший мастер джиббинга в России Денис Бонус! Финалист контеста выиграл не только респект, но и шикарную возможность закрыть сезон вместе с #ToyotaRoadShow в Сочи на New Star Camp.

Тройка лидеров контеста:

1 место и Best Trick — Михаил Ильин,

2 место — Данил Мельников,

3 место — Александр Сладков.

Эффектной кульминацией #ToyotaWeekend стали невероятные трюки взмывающих в небо FMX-райдеров и снегоходов, а ослепительное световое Intro-Show жгло небо тысячами фейерверков. Зрители еще долго будут разбирать тонны крутых фотографий с мероприятия.

Самой главной фотографией вечера стало селфи с шикарным стильным кроссовером C-HR, который впервые предстал перед зрителями в России. Совсем скоро он покорит улицы, но уже точно покорил сердца всех гостей #ToyotaWeekend. Мимо креативной фотозоны в виде большого монопода не прошел никто. Посмотреть большой селфипад можно по хештегу #ждуCHR.

#ToyotaWeekend нашумел на всю Москву и отправляется дальше. Впереди намечается масштабная экстрим-тусовка в Казани.