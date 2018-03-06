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В эти выходные вместе с #ToyotaRoadShow прошел этап мирового контеста Grand Prix de Russie в дисциплине Big Air

Вторник, 06 Марта 2018 12:59
В эти выходные вместе с #ToyotaRoadShow прошел этап мирового контеста Grand Prix de Russie в дисциплине Big Air. Фото из открытых источников

В минувшие выходные на #ToyotaRoadShow была экстремальная жара! Более 30 райдеров съехались со всего мира, чтобы растопить лед в Крылатском и зажечь на этапе международного тура по сноуборду Grand Prix de Russie в дисциплине Big Air. Огромный 50-метровый уникальный трамплин размером с 17-этажный дом и напряженная борьба участников не отпускали жителей и гостей Москвы до самого финала.

 

Лучшими в этот вечер стали:

 

1 место — Янник Бужелаль (Yannick Boudjelal), Франция,

2 место — Карлос Гербер (Carlos Gerber), Швейцария,

3 место — Александр Смелов, Россия.

 

Московские джибберы в эти выходные соревновались за звание короля тусовки, а судил контест лучший мастер джиббинга в России Денис Бонус! Финалист контеста выиграл не только респект, но и шикарную возможность закрыть сезон вместе с #ToyotaRoadShow в Сочи на New Star Camp.

 

Тройка лидеров контеста:

 

1 место и Best Trick — Михаил Ильин,

2 место — Данил Мельников,

3 место — Александр Сладков.

 

Эффектной кульминацией #ToyotaWeekend стали невероятные трюки взмывающих в небо FMX-райдеров и снегоходов, а ослепительное световое Intro-Show жгло небо тысячами фейерверков. Зрители еще долго будут разбирать тонны крутых фотографий с мероприятия. 

 

Самой главной фотографией вечера стало селфи с шикарным стильным кроссовером C-HR, который впервые предстал перед зрителями в России. Совсем скоро он покорит улицы, но уже точно покорил сердца всех гостей #ToyotaWeekend. Мимо креативной фотозоны в виде большого монопода не прошел никто. Посмотреть большой селфипад можно по хештегу #ждуCHR.

 

#ToyotaWeekend нашумел на всю Москву и отправляется дальше. Впереди намечается масштабная экстрим-тусовка в Казани.

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Волкова Алена Опубликовано в Авто   Теги Новости Toyota

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