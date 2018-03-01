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INFINITI обновила спецпредложения на модельный ряд в марте

Четверг, 01 Марта 2018 15:54
INFINITI обновила спецпредложения на модельный ряд в марте Фото из открытых источников

 С 1 марта INFINITI обновляет специальные цены на весь модельный ряд, представленный на российском рынке.

 

Новый седан Q50 2018 модельного года с обновленной подвеской и адаптивной системой рулевого управления 2-го поколения, предлагается по цене от 1 705 000 рублей в новой версии Pure с 2-литровым двигателем.

 

Новинка 2017 года мощное купе Q60 c объемом двигателя 3 литра, 405 л.с., c полным приводом в комплектации Sport ProActive доступно по цене от 3 105 000 рублей.

 

Обновленный городской кроссовер QX50 с удлиненной колесной базой и увеличенным дорожным просветом предлагается по цене от 2 274 000 рублей.

 

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Волкова Алена Опубликовано в Авто   Теги Новости Infiniti

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