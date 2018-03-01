INFINITI обновила спецпредложения на модельный ряд в марте

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С 1 марта INFINITI обновляет специальные цены на весь модельный ряд, представленный на российском рынке.

Новый седан Q50 2018 модельного года с обновленной подвеской и адаптивной системой рулевого управления 2-го поколения, предлагается по цене от 1 705 000 рублей в новой версии Pure с 2-литровым двигателем.

Новинка 2017 года мощное купе Q60 c объемом двигателя 3 литра, 405 л.с., c полным приводом в комплектации Sport ProActive доступно по цене от 3 105 000 рублей.

Обновленный городской кроссовер QX50 с удлиненной колесной базой и увеличенным дорожным просветом предлагается по цене от 2 274 000 рублей.