Самые странные советские автобусы назвали эксперты

Советская автомобильная промышленность иногда порождала весьма странные транспортные средства — пишет ресурс "За рулем" в материале, посвященном странным... автобусам.
Мало кто знает, что в Советском Союзе выпускался автобус, который в народе прозвали Годзиллой. Столь необычное прозвище объясняется не только очень специфическим экстерьером, но и названиями предприятий-изготовителей — автобус ГолАЗ-4242 производился Голицынским автобусным заводом и ЗИЛом.
Предназначенный для транспортировки пятидесяти четырех пассажиров автобус был выпущен довольно ограниченным тиражом — после того, как количество произведенных ГолАЗ-4242 превысило полторы сотни, выпускать их стало слишком дорого.
В военные годы в СССР существовали городские автобусы, которые работали на дровах. В 1942 году в Москве был, например, ЗИС-16, который тянул за собой газогенераторную установку, соединенную с двигателем специальным шлангом.
В 1935 советский автопром начал производить НАТИ-ЗИС-8 — автобус для сотрудников НКВД, который имел довольно продвинутый для того времени дизайн и в целом интересную конструкцию.
Австралия – удивительный континент, где океанское побережье плавно переходит в пустыню, а влажные тр...
Минобороны показало на видео всю мощь российской артиллерии
Из Пхенчхана сообщают: кто-то бегал по городу с медведем, распевая «ой, мороз, мороз», и бил морды американцам. Но опознать не смогли, так как человек был с нейтральным флагом.
Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.
При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.
Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.