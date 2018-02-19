Самые странные советские автобусы назвали эксперты

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Советская автомобильная промышленность иногда порождала весьма странные транспортные средства — пишет ресурс "За рулем" в материале, посвященном странным... автобусам.

Мало кто знает, что в Советском Союзе выпускался автобус, который в народе прозвали Годзиллой. Столь необычное прозвище объясняется не только очень специфическим экстерьером, но и названиями предприятий-изготовителей — автобус ГолАЗ-4242 производился Голицынским автобусным заводом и ЗИЛом.

Предназначенный для транспортировки пятидесяти четырех пассажиров автобус был выпущен довольно ограниченным тиражом — после того, как количество произведенных ГолАЗ-4242 превысило полторы сотни, выпускать их стало слишком дорого.

В военные годы в СССР существовали городские автобусы, которые работали на дровах. В 1942 году в Москве был, например, ЗИС-16, который тянул за собой газогенераторную установку, соединенную с двигателем специальным шлангом.

В 1935 советский автопром начал производить НАТИ-ЗИС-8 — автобус для сотрудников НКВД, который имел довольно продвинутый для того времени дизайн и в целом интересную конструкцию.