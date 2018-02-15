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Евросеть: продажи автомобильных устройств в СЗФО выросли на 9% в количестве и на 7% в выручке

Четверг, 15 Февраля 2018 12:29
Евросеть: продажи автомобильных устройств в СЗФО выросли на 9% в количестве и на 7% в выручке Фото из открытых источников

По итогам января 2018 года Евросеть отмечает рост продаж устройств для автомобилистов* в Северо-Западном филиале компании. В январе 2018 года спрос на данные устройства вырос относительно аналогичного периода 2017 года в количественном выражении на 9%, в денежном – на 7%. Рост вызван увеличением спроса на видеорегистраторы. Доля этих устройств в количестве составила 80%, в выручке – 76%.

 

Максимальный прирост продаж автомобильных устройств в количестве продемонстрировали республика Карелия (+167%), Ненецкий а.о. (+140%), Новгородская область (+41%), Вологодская область (+25%). В Мурманской области прирост составил +8%, в Санкт-Петербурге +7%.

 

В выручке от продаж лидерами по приросту стали Ненецкий а.о. (+192%), республика Карелия (+163%), Вологодская область (+53%), Новгородская область (+25%), сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию Planet Today.

 

Самый высокий спрос на устройства наблюдается в Мурманской области (доля в продажах СЗФО составляет 17%), Санкт-Петербурге (доля 15%) и Калининградской области (доля 14%).

 

В ТОП 3 самых популярных моделей видеорегистраторов в СЗФО вошли: Navitel MR250 Full HD, Stealth DVR ST-120 2 камеры, Navitel R400 Full HD.

 

По данным ГИБДД с января по ноябрь 2017 года в СЗФО произошло 16 433 ДТП, из которых 1450 с летальным исходом, а 20 583 – с ранениями.

 

Управляющий Северо-Западным филиалом компании Евросеть Марина Савкина уверена: «Специфика погодных условий региона, рост автомобильного трафика и, как следствие, рост числа ДТП, особенности дорожного полотна в некоторых регионах объясняют рост спроса на видеорегистраторы. Это современный и эффективный инструмент, который помогает в спорных ситуациях с сотрудниками ГИБДД, страховыми компаниями, другими участниками дорожного движения. По действующему законодательству показания специальных технических средств могут выступать в качестве доказательства в суде. Поэтому дополнительное доказательство своей правоты всегда будет на руку».

 

*К группе автомобильных устройств относятся спутниковая навигация, видеорегистраторы, радар-детекторы, алкотестеры, автомобильные зарядные устройства.

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Волкова Алена Опубликовано в Авто   Теги Новости продажа

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