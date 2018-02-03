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Toyota «Автомобиль мечты» в 2018 году сможет привлечь еще больше участников

Суббота, 03 Февраля 2018 12:17
Toyota «Автомобиль мечты» в 2018 году сможет привлечь еще больше участников Фото из открытых источников

Ежегодный конкурс Toyota «Автомобиль мечты» в 2018 году сможет привлечь еще больше участников благодаря тому, что к анонсированию проекта подключилось Министерство образования и науки Российской Федерации.

 

В состав жюри в 2018 году войдут чемпионка мира и шестикратная чемпионка Европы по художественной гимнастике Ляйсан Утяшева, чемпионка мира по кросс-кантри ралли и первая российская участница «Дакара» Анастасия Нифонтова, всемирно известный путешественник Федор Конюхов, а также автомобильные и художественные эксперты.

 

В преддверии конкурса в Центре детского развития «КидБург» стартовали уникальные мастер-классы автомобильного дизайна от Toyota для развития творческого потенциала юных художников.

 

Конкурс рисунка «Автомобиль мечты» – глобальная социальная инициатива Тойота, способствующая развитию детского творческого потенциала, – в 2018 году получил в России еще большую поддержку, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию Planet Today.

 

К анонсированию инициативы Toyota подключилось Министерство образования и науки Российской Федерации, проинформировав о конкурсе региональные органы исполнительной власти, осуществляющие государственное управление в сфере образования. Ранее конкурс поддержали департаменты образования Москвы и Московской области и Комитет по образованию Санкт-Петербурга. К сбору работ уже присоединились 111 официальных дилеров Тойота и несколько сотен детских садов, художественных школ и образовательных учреждений.   

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Волкова Алена Опубликовано в Авто   Теги Toyota Новости

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