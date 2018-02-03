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KIA Stinger выступил в качестве «машины времени» для звезд рока и автоспорта

Пятница, 02 Февраля 2018 16:33
KIA Stinger выступил в качестве «машины времени» для звезд рока и автоспорта Фото из открытых источников

KIA Motors представила короткометражный рекламный ролик нового фастбека KIA Stinger, приуроченный к крупнейшему спортивного события США – финальной игре Национальной Футбольной Лиги – «Супербоула» (Super Bowl).

 

В съемках клипа приняли участие легенда автоспорта, двукратный чемпион Формулы-1 и двукратный чемпион серии IndyCar, 71-летний бразилец Эмерсон Фиттипальди, и знаменитый американский рок-музыкант, вокалист и лидер группы Aerosmith, 69-летний Стивен Тайлер, входящий в число лучших рок-вокалистов всех времен. В клипе использованы фрагменты одной из самых известных песен Aerosmith – Dream On! («Мечтай!»). По сюжету короткометражного фильма, дуэль двух ветеранов за рулем KIA Stinger в самой мощной версии GT на старом, заброшенном автодроме – неожиданно превращается в путешествие Тайлера во времени. Автомобиль «Гран туризмо» переносит его в 1970-е годы, во времена, когда он восходил на вершину славы. Вслед за рок-музыкантом в «путешествие во времени» отправляется и легендарный автогонщик.

 

Таким внезапным поворотом событий авторы клипа смогли подчеркнуть верность фастбека KIA Stinger классическим традициям автомобилей «Гран туризмо» и его способность обратиться к тем, кто молод душой, вне зависимости от возраста. Стивен Тайлер – известный поклонник мощных спортивных автомобилей, в прошлом году пожертвовавший для благотворительного аукциона один из экземпляров из своей коллекции, стоимость которого превышала 1 миллион долларов США.

 

На российский рынок фастбек класса «Гран туризмо» KIA Stinger выйдет в марте 2018 года. Специально для России будет предложен полноприводный Stinger 2,0 T-GDI. А наиболее мощным вариантом станет KIA Stinger GT с двигателем V6-битурбо мощностью 370 л.с. и системой полного привода.

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Волкова Алена Опубликовано в Авто   Теги Новости Kia

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