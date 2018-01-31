ТОП-8 аксессуаров, которые сделают автомобили LADA комфортными

Современные машины комплектуются самыми разнообразными высокотехнологичными системами, упрощающими процесс вождения и облегчающими жизнь водителя. Владельцы старых транспортных средств, которые лишены таких преимуществ, могут попытаться исправить ситуацию и обзавестись какими-то аксессуарами.
Тематическое издание the-avto.ru представило перечень таких аксессуаров, предназначенных для старых автомобилей Lada.
Говоря об аксессуарах для старых автомобилей производства концерна "АвтоВАЗ", стоит отметить систему удаленного запуска двигателя — эта штука, как отмечают эксперты, будет особенно полезной в условиях зимы, когда автомобиль нужно прогревать перед ездой.
Вместе с удаленным запуском неплохо бы установить в свою "Ладу" и умный помощник водителя.
Кроме того, не лишними будут детектор радаров, навигатор и видеорегистратор.
Ну а тем, кто хочет совсем уж под завязку напичкать свою старенькую машину современной электроникой, стоит подумать над установкой современной мультимедийной системы. Или о дисплее Head-up. Дополнительный комфорт при езде можно получить благодаря креслам с обогревом и функцией массажа.
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