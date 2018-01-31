Среда 31 января 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

    

Вы здесь:  Главная» Все новости» Авто» ТОП-8 аксессуаров, которые сделают автомобили LADA комфортными

ТОП-8 аксессуаров, которые сделают автомобили LADA комфортными

Вторник, 30 Января 2018 12:19
ТОП-8 аксессуаров, которые сделают автомобили LADA комфортными Фото из открытых источников

Современные машины комплектуются самыми разнообразными высокотехнологичными системами, упрощающими процесс вождения и облегчающими жизнь водителя. Владельцы старых транспортных средств, которые лишены таких преимуществ, могут попытаться исправить ситуацию и обзавестись какими-то аксессуарами.

 

Тематическое издание the-avto.ru представило перечень таких аксессуаров, предназначенных для старых автомобилей Lada.

 

Говоря об аксессуарах для старых автомобилей производства концерна "АвтоВАЗ", стоит отметить систему удаленного запуска двигателя — эта штука, как отмечают эксперты, будет особенно полезной в условиях зимы, когда автомобиль нужно прогревать перед ездой.

 

Вместе с удаленным запуском неплохо бы установить в свою "Ладу" и умный помощник водителя.

 

Кроме того, не лишними будут детектор радаров, навигатор и видеорегистратор.

 

Ну а тем, кто хочет совсем уж под завязку напичкать свою старенькую машину современной электроникой, стоит подумать над установкой современной мультимедийной системы. Или о дисплее Head-up. Дополнительный комфорт при езде можно получить благодаря креслам с обогревом и функцией массажа.

Яндекс.Дзен

Колесников Андрей Опубликовано в Авто   Теги Новости Lada

Главное за сутки
Лаврову пришлось успокаивать сирийских оппозиционеров на конгрессе в Сочи Лаврову пришлось успокаивать сирийских оппозиционеров на конгрессе в Сочи Главе МИД России Сергею Лаврову пришлось несколько раз просить успокоиться участников Конгресса сирийского национального диалога, которые прервали его выступление. Глава МИД зачитал делегатам послание от Владимира Путина, а затем выразил…
Эксперты: "Кремлевский доклад" по России вернется США бумерангом Эксперты: "Кремлевский доклад" по России вернется США бумерангом Представленный американским финансовым ведомством документ, известный как "кремлевский доклад" — это очередное свидетельство того факта, что в Соединенных Штатах Америки пытаются повлиять на выбор президента Российской Федерации. Так считает Богдан…
Конькобежка Граф отказалась от выступления на ОИ-2018, несмотря на приглашение МОК Конькобежка Граф отказалась от выступления на ОИ-2018, несмотря на приглашение МОК Призер Олимпийских игр российская конькобежка Ольга Граф, получившая приглашение от Международного олимпийского комитета на Олимпиаду-2018, приняла решение отказаться от поездки в Пхенчхан. Причина ее отказа невозможность выступить в командной гонке.…

Читайте также
Эксперты оценили готовность стран к внедрению беспилотного транспорта Эксперты оценили готовность стран к внедрению беспилотного транспорта Составленный аудиторской компанией KPMG рейтинг, показывающий готовность стран к массовому внедрению беспилотного транспорта, говорит о том, что Российская Федерация пока что весьма далека от появления на ее территории самоуправляемых машин…
На помойке обнаружили раритетные Ferrari и Shelby Cobra за $8 млн‍ На помойке обнаружили раритетные Ferrari и Shelby Cobra за $8 млн‍ Энтузиасты из Соединенных Штатов Америки, занимающиеся поиском раритетных автомобилей в заброшенных гаражах и на свалках, обнаружили два редчайших транспортных средства — Ferrari 275 GTB и Shelby Cobra 427. Машины, про…
Toyota на “Дакаре-2018”: на грани возможного Toyota на “Дакаре-2018”: на грани возможного Завершившийся в минувший уик-энд ралли-рейд “Дакар-2018” подарил зрителям невероятный по напряжению спортивный спектакль. Двухнедельный марафон “Дакар-2018”, стартовавший 6 января в перуанской столице Лиме и финишировавший 20 января в аргентинской Кордове,…
KIA Picanto и KIA Stinger удостоены наград британского журнала What Car? KIA Picanto и KIA Stinger удостоены наград британского журнала What Car? Автомобили KIA получили две награды на прошедшей в Лондоне ежегодной премии авторитетного британского журнала What Car, присуждающейся в юбилейный, сороковой раз. Победителем в номинации «Лучший городской автомобиль» стал субкомпактный хэтчбек…
Фото
Фотопутешествие в страну сказок: Невероятная Исландия Фотопутешествие в страну сказок: Невероятная Исландия

Сегодня мы решили сделать подборку изумрудно-зеленых холмов Исландии, перемежающихся лунными ландшаф...

Видео

 

В ДНР представили гибрид мины и «лимонки»

Опрос

Как вы относитесь к запрету МОК на использование спортсменами символики РФ на ОИ?

 

Анекдот дня

- А что, отец, коммунисты в вашем городе есть?

- Кому и Грудинин коммунист.

Еще »
Самые популярные новости

 

Lentainform
Загрузка...
Infox.sg
24СМИ
Попробуйте угадать марку авто

Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Цены в интернете
BenQ XL2411Z Всего предложений:(13)
BenQ XL2411Z от21403руб.
Цена от Орион Ресурс
ASUS VB199TL Все предложения (20)
ASUS VB199TL от11603руб.
Цена от Орион Ресурс
Philips 243V5LSB Все предложения (34)
Philips 243V5LSB от8230руб.
Цена от Cenam.net
Мониторы
Апорт - поиск цен на товары

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.