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Аналитики: К 2040 году в городах будет полностью беспилотный транспорт

Понедельник, 29 Января 2018 11:09
Аналитики: К 2040 году в городах будет полностью беспилотный транспорт Фото из открытых источников

Самоуправляемые машины становятся все более совершенными и безопасными, неминуемо приближая человечество к эре полностью беспилотного транспорта. Первым на беспилотные технологии перейдет общественный транспорт — уверены эксперты, по прогнозам которых, это случится уже к 2040 году.

 

Российская Федерация, как отмечают компетентные специалисты, катастрофически отстает от развитых держав в сегменте беспилотников, так что у нас переход общественного транспорта на соответствующие технологии может и не состояться к 2040 году.

 

"Транспортные системы будущего — это целые замкнутые экосистемы, использующие искусственный интеллект и электрическую энергию, и требующие минимального вмешательства со стороны человека. Беспилотный общественный транспорт, который будет широко распространен к середине двадцать первого века, изменит отношение людей к транспортным системам. И даже более того — такой транспорт в целом изменит человеческую жизнь", — говорят представители исследовательской компании PwC.

 

Первые беспилотные автомобили, тем временем, появляются уже сейчас. Они все еще требуют присутствия живого водителя, но уже являются значительным шагом на пути к революции.

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Колесников Андрей Опубликовано в Авто   Теги Новости Беспилотные автомобили

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