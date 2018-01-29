KIA Picanto и KIA Stinger удостоены наград британского журнала What Car?

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Автомобили KIA получили две награды на прошедшей в Лондоне ежегодной премии авторитетного британского журнала What Car, присуждающейся в юбилейный, сороковой раз.

Победителем в номинации «Лучший городской автомобиль» стал субкомпактный хэтчбек KIA Picanto, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию Planet Today. Третье поколение этой модели сегмента «А» вышло на рынок в 2017 году и привлекло значительный интерес покупателей. Клиенты оценили яркий дизайн и стильный интерьер KIA Picanto, техническое оснащение (системы интеграции смартфонов Apple CarPlay™ и Android Auto™, беспроводная зарядка мобильных устройств), а также высокий уровень безопасности автомобиля.

Редактор журнала What Car? Стив Хантингфорд (Steve Huntingford) прокомментировал решение жюри: «Потеснить признанных лидеров в этом сегменте было очень непросто, но KIA удалось сделать это, создав автомобиль, который не только предлагает более просторный салон, чем конкуренты, но и более интересен в управлении».

Спортивный фастбек KIA Stinger, мировая премьера которого состоялась год назад, в январе 2017 года, уже во многом изменил восприятие бренда и продемонстрировал высочайший потенциал KIA. Сейчас продажи Stinger уже начались в ряде стран, и автомобиль везде получил превосходные оценки клиентов. Дополнительным подтверждением успеха модели Stinger стала победа в номинации «Лучший автомобиль бизнес-класса» стоимостью выше 35 тысяч фунтов стерлингов в рамках премии журнала What Car? В этой ценовой категории Stinger представлен в самой мощной версии GT, оснащенной двигателем V6 с двойным турбонаддувом и полным приводом. Stinger GT стал самым динамичным серийным автомобилем KIA за всю историю марки – время разгона до 100 км/ч составляет лишь 4,9 с, а максимальная скорость достигает 270 км/ч.

Стив Хантингфорд также высоко оценивает KIA Stinger: «Этот фастбек способен поразить своей динамикой и управляемостью. Но при этом он комфортен и удобен в повседневной жизни. И все это по привлекательной цене».

На церемонии вручения наград коммерческий директор KIA Motors UK Саймон Хеферингтон (Simon Hetherington) сказал: «Журнал What Car? обладает высочайшим авторитетом среди читателей и в автомобильной индустрии в целом. То, что наши модели сегодня завоевали не одну, а сразу две награды – это фантастический успех. Успех, подтверждающий, что наш бренд продолжает успешно развиваться во множестве направлений».

На российский рынок фастбек класса «Гран туризмо» KIA Stinger выйдет в марте 2018 года. Стоимость базовой версии Stinger 2,0 T-GDI (247 л.с.) с задним приводом и самоблокирующимся дифференциалом составит 1 999 900 рублей. Специально для России также будет предложен полноприводный Stinger 2,0 T-GDI (в Европе такой автомобиль представлен не будет). А наиболее мощным вариантом станет KIA Stinger GT с двигателем V6-битурбо мощностью 370 л.с. и системой полного привода.

Продажи субкомпактного хэтчбека Picanto третьего поколения стартовали в России в июне 2017 года. Новинка была с интересом встречена клиентами – рост объема продаж KIA Picanto в РФ в 2017 году составил 73,2% по сравнению с предыдущим годом. В первом квартале 2018 года на российском рынке также будет представлен KIA Picanto X-Line – новая версия модели с дизайном в стилистике кроссовера.