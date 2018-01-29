Понедельник 29 января 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

    

Вы здесь:  Главная» Все новости» Авто» KIA Picanto и KIA Stinger удостоены наград британского журнала What Car?

KIA Picanto и KIA Stinger удостоены наград британского журнала What Car?

Понедельник, 29 Января 2018 10:52
KIA Picanto и KIA Stinger удостоены наград британского журнала What Car? Фото из открытых источников

Автомобили KIA получили две награды на прошедшей в Лондоне ежегодной премии авторитетного британского журнала What Car, присуждающейся в юбилейный, сороковой раз.

 

Победителем в номинации «Лучший городской автомобиль» стал субкомпактный хэтчбек KIA Picanto, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию Planet Today. Третье поколение этой модели сегмента «А» вышло на рынок в 2017 году и привлекло значительный интерес покупателей. Клиенты оценили яркий дизайн и стильный интерьер KIA Picanto, техническое оснащение (системы интеграции смартфонов Apple CarPlay™ и Android Auto™, беспроводная зарядка мобильных устройств), а также высокий уровень безопасности автомобиля.

 

Редактор журнала What Car? Стив Хантингфорд (Steve Huntingford) прокомментировал решение жюри: «Потеснить признанных лидеров в этом сегменте было очень непросто, но KIA удалось сделать это, создав автомобиль, который не только предлагает более просторный салон, чем конкуренты, но и более интересен в управлении».

 

Спортивный фастбек KIA Stinger, мировая премьера которого состоялась год назад, в январе 2017 года, уже во многом изменил восприятие бренда и продемонстрировал высочайший потенциал KIA. Сейчас продажи Stinger уже начались в ряде стран, и автомобиль везде получил превосходные оценки клиентов. Дополнительным подтверждением успеха модели Stinger стала победа в номинации «Лучший автомобиль бизнес-класса» стоимостью выше 35 тысяч фунтов стерлингов в рамках премии журнала What Car? В этой ценовой категории Stinger представлен в самой мощной версии GT, оснащенной двигателем V6 с двойным турбонаддувом и полным приводом. Stinger GT стал самым динамичным серийным автомобилем KIA за всю историю марки – время разгона до 100 км/ч составляет лишь 4,9 с, а максимальная скорость достигает 270 км/ч.

 

Стив Хантингфорд также высоко оценивает KIA Stinger: «Этот фастбек способен поразить своей динамикой и управляемостью. Но при этом он комфортен и удобен в повседневной жизни. И все это по привлекательной цене».

 

На церемонии вручения наград коммерческий директор KIA Motors UK Саймон Хеферингтон (Simon Hetherington) сказал: «Журнал What Car? обладает высочайшим авторитетом среди читателей и в автомобильной индустрии в целом. То, что наши модели сегодня завоевали не одну, а сразу две награды – это фантастический успех. Успех, подтверждающий, что наш бренд продолжает успешно развиваться во множестве направлений».

 

На российский рынок фастбек класса «Гран туризмо» KIA Stinger выйдет в марте 2018 года. Стоимость базовой версии Stinger 2,0 T-GDI (247 л.с.) с задним приводом и самоблокирующимся дифференциалом составит 1 999 900 рублей. Специально для России также будет предложен полноприводный Stinger 2,0 T-GDI (в Европе такой автомобиль представлен не будет). А наиболее мощным вариантом станет KIA Stinger GT с двигателем V6-битурбо мощностью 370 л.с. и системой полного привода.

 

Продажи субкомпактного хэтчбека Picanto третьего поколения стартовали в России в июне 2017 года. Новинка была с интересом встречена клиентами – рост объема продаж KIA Picanto в РФ в 2017 году составил 73,2% по сравнению с предыдущим годом. В первом квартале 2018 года на российском рынке также будет представлен KIA Picanto X-Line – новая версия модели с дизайном в стилистике кроссовера.

Яндекс.Дзен

Волкова Алена Опубликовано в Авто   Теги Новости Kia

Главное за сутки
ИГ взяло на себя ответственность за атаку на военную академию в Кабуле ИГ взяло на себя ответственность за атаку на военную академию в Кабуле Террористическая группировка «Исламское государство*» взяла на себя ответственность за нападение на военную академию в Кабуле. Об этом со ссылкой на связанное с террористами агентство Amaq сообщает Reuters. Атака на военную…
Грэмми 2018: Россиянин Даниил Трифонов получил награду за инструментальное исполнение Грэмми 2018: Россиянин Даниил Трифонов получил награду за инструментальное исполнение Российский пианист Даниил Трифонов завоевал награду академии звукозаписи США "Грэмми" в категории "лучшее инструментальное соло". Об этом сообщили организаторы конкурса. Объявление лауреатов 60-й юбилейной "Грэмми" прошло в воскресенье, 28 января.…
Таможня начала отслеживать покупки россиян за границей Таможня начала отслеживать покупки россиян за границей Российская таможня стала оперативно узнавать о дорогих покупках россиян за рубежом и проверять ввозимые в страну товары. Об этом пишет Лента.ру со ссылкой на газету «Ведомости». По информации издания, таможенники…

Читайте также
Опубликован ТОП-10 самых дорогих автомобилей 2017 года Опубликован ТОП-10 самых дорогих автомобилей 2017 года Автомобильные эксперты сформировали топ самых дорогих машин, реализованных в прошедшем году. Материал, посвященный десятке невероятно дорогих автомобилей, появился на страницах тематического издания the-avto.ru. По данным сайта, рейтинг самых дорогих автомобилей…
Эксперты оценили готовность стран к внедрению беспилотного транспорта Эксперты оценили готовность стран к внедрению беспилотного транспорта Составленный аудиторской компанией KPMG рейтинг, показывающий готовность стран к массовому внедрению беспилотного транспорта, говорит о том, что Российская Федерация пока что весьма далека от появления на ее территории самоуправляемых машин…
На помойке обнаружили раритетные Ferrari и Shelby Cobra за $8 млн‍ На помойке обнаружили раритетные Ferrari и Shelby Cobra за $8 млн‍ Энтузиасты из Соединенных Штатов Америки, занимающиеся поиском раритетных автомобилей в заброшенных гаражах и на свалках, обнаружили два редчайших транспортных средства — Ferrari 275 GTB и Shelby Cobra 427. Машины, про…
Toyota на “Дакаре-2018”: на грани возможного Toyota на “Дакаре-2018”: на грани возможного Завершившийся в минувший уик-энд ралли-рейд “Дакар-2018” подарил зрителям невероятный по напряжению спортивный спектакль. Двухнедельный марафон “Дакар-2018”, стартовавший 6 января в перуанской столице Лиме и финишировавший 20 января в аргентинской Кордове,…
Фото
ТОП 11 самых удивительных смотровых площадок мира ТОП 11 самых удивительных смотровых площадок мира

В июле на леднике Дахштайн в Австрии был открыт один из самых высоких подвесных мостов в мире. С нег...

Видео

 

Самолет садится в ШТОРМ. Дюссельдорф

Опрос

Как, на ваш взгляд, следует бороться с насилием в школах?

 

Анекдот дня

- Дорогая, ты всегда меня вдохновляешь!

- Но ты пишешь анекдоты!

- Прости.

Еще »
Самые популярные новости

 

Lentainform
Загрузка...
Infox.sg
24СМИ
Попробуйте угадать марку авто

Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Цены в интернете
Acer Extensa 2508-P02W (NX.EF1ER.008) Всего предложений:(13)
Acer Extensa 2508-P02W (NX.EF1ER.008) от19990руб.
Цена от Fotosklad.ru. Казань
ASUS X205TA-FD015BS Все предложения (25)
ASUS X205TA-FD015BS от15990руб.
Цена от Евросеть. Хабаровск
3Q Clutch EN8901N Все предложения (1)
3Q Clutch EN8901N от8980руб.
Цена от Rucenka
Ноутбуки
Апорт - поиск цен на товары

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.