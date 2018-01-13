KIA Motors публикует первые изображения нового седана Forte

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В преддверии мировой премьеры седана KIA Forte, которая состоится 15 января на Североамериканском Международном Автосалоне NAIAS-2018 в Детройте, компания KIA Motors публикует первые изображения новой модели.

Forte третьего поколения сохранил спортивный образ, при этом его экстерьер стал более изысканным за счет динамичных линий, на использование которых дизайнеров вдохновил первый автомобиль KIA класса «Гран Туризмо» Stinger, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию Planet Today.

Спереди KIA Forte привлекает взгляд за счет выразительного капота, новых фар и обновленной фирменной решетки радиатора «Улыбка тигра», а также агрессивного переднего бампера со сплиттером в стиле спортивных автомобилей.

Задняя часть Forte также выполнена в совершенно новом стиле и приобрела более агрессивный вид. Как и на кроссовере Sportage, здесь габаритные огни соединены тонкой горизонтальной полосой, что визуально делает автомобиль шире.

Дизайн салона создает ощущение легкости и простора: использованы четкие линии и минимум управляющих элементов под большим мультимедийным экраном. Круглые дефлекторы вентиляции выполнены в «авиационном» стиле – такое же решение применено в интерьере спортивного фастбека Stinger.

Полная информация о новом поколении седана Forte будет представлена в рамках пресс-конференции KIA на Североамериканском Международном Автосалоне NAIAS-2018. Презентация состоится на стенде KIA 15 января 2018 года в 11:35 минут по североамериканскому восточному времени EST (19:35 по московскому времени).